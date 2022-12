Le plan définit les obstacles à l'accessibilité et prévoit des mesures pour les prévenir et les éliminer

CHARLOTTETOWN, PE, le 22 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Anciens Combattants Canada (ACC) a publié son premier Plan d'action sur l'accessibilité. Le plan énonce l'engagement du Ministère à améliorer l'accessibilité en définissant les obstacles et les mesures qu'ACC peut prendre pour les prévenir et les éliminer.

ACC aide depuis longtemps ses clients en situation de handicap étant donné que les vétérans canadiens sont plus susceptibles de souffrir de problèmes physiques et mentaux que la population générale, selon les Études sur la vie après le service militaire d'ACC.

Les obstacles à l'accessibilité figurant dans le présent plan d'action ont été déterminés en consultation avec des personnes en situation de handicap, par la mise en pratique du principe « Rien sans nous ». ACC a mené une consultation externe à l'aide de Parlons vétérans ainsi qu'une consultation interne avec le Réseau d'accessibilité des employés.

Le Plan d'action cible les obstacles à l'accessibilité dans plusieurs domaines prioritaires et énonce plus de 40 actions concrètes et mesurables pour les éliminer, notamment :

ajouter une vidéodescription et des sous-titres aux affichages audiovisuels dans les centres d'accueil;

créer un processus pour faciliter les commentaires continus des personnes en situation de handicap sur les questions d'accessibilité liées à l'environnement bâti;

améliorer le processus de demande pour les programmes et services d'ACC.

ACC surveillera les progrès de ces actions et publiera un rapport d'étape annuel. Un plan d'action d'accessibilité mis à jour sera produit tous les trois ans.

La Loi canadienne sur l'accessibilité exige que toutes les entités sous réglementation fédérale, comme ACC, publient leur premier plan d'action sur l'accessibilité d'ici le 31 décembre 2022. La Loi a pour but de faire du Canada un pays exempt d'obstacles d'ici 2040.

« Il est si important de faire tomber les barrières pour les personnes en situation de handicap, surtout ici à Anciens Combattants Canada. Je suis très heureux de la publication de ce plan d'action pour l'accessibilité. Ce document a fait l'objet d'un énorme travail de consultation et de planification. Il contribuera à éliminer les obstacles, faisant d'ACC un prestataire de services plus accessible et un lieu de travail plus inclusif. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Le Plan d'action sur l'accessibilité d'ACC examine les obstacles dans sept domaines prioritaires : l'emploi, l'environnement bâti, les technologies de l'information et des communications (TIC), les communications (autres que les TIC), l'acquisition de biens, de services et d'installations, la conception de programmes et de services de même que leur exécution et leur prestation, et la culture organisationnelle.





Un obstacle à l'accessibilité est tout ce qui empêche une personne en situation de handicap d'être incluse et de participer à toutes les sphères de la vie. La Loi canadienne sur l'accessibilité énonce cinq types d'obstacles à l'accessibilité : physiques ou architecturaux, technologiques, d'information et de communication, comportementaux et systémiques.





Le Plan d'action sur l'accessibilité d'ACC comprend le Bureau de services juridiques des pensions et le Bureau de l'ombud des vétérans. Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a publié son propre plan d'action sur l'accessibilité sur son site Web.





Les questions ou commentaires concernant l'accessibilité à ACC peuvent être communiqués par courrier, par courriel, par téléphone ou au moyen du formulaire de commentaires anonymes en ligne du Ministère.





Le Plan d'action sur l'accessibilité d'ACC et la description du processus de communication des commentaires sont disponibles en d'autres types de formats sur demande. Veuillez consulter notre site Web pour plus de renseignements.

