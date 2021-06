CHARLOTTETOWN, PE, le 10 juin 2021 /CNW/ - Anciens Combattants Canada

Les passionnés du soutien aux vétérans ont l'occasion de mettre à profit leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences auprès du ministre des Anciens Combattants en tant que membres des groupes consultatifs ministériels à Anciens Combattants Canada.

Le Ministère souhaite renouveler la composition des groupes avec des vétérans, des Canadiens et des intervenants ayant divers antécédents et expériences. Les candidats doivent être des Canadiens qui désirent changer les choses en faisant part de leurs points de vue sur des questions touchant la communauté des vétérans.

Les nouveaux membres seront nommés pour faire partie de l'un des six groupes consultatifs :

Politiques : formule des conseils sur des questions prioritaires liées aux aspects stratégiques de programmes et de services existants ainsi que de nouvelles initiatives et priorités.

formule des conseils sur des questions prioritaires liées aux aspects stratégiques de programmes et de services existants ainsi que de nouvelles initiatives et priorités. Excellence du service et transition : formule des conseils sur des questions prioritaires liées à la transition de la vie militaire à la vie après le service, à la prestation de services concernant des programmes, ainsi qu'aux services et aux avantages actuellement offerts qui soutiennent la santé et le bien-être des vétérans et de leur famille.

formule des conseils sur des questions prioritaires liées à la transition de la vie militaire à la vie après le service, à la prestation de services concernant des programmes, ainsi qu'aux services et aux avantages actuellement offerts qui soutiennent la santé et le bien-être des vétérans et de leur famille. Santé mentale : formule des conseils sur des questions prioritaires liées à la santé mentale des vétérans, notamment la prévention du suicide, l'état de stress post-traumatique et les blessures de stress opérationnel.

formule des conseils sur des questions prioritaires liées à la santé mentale des vétérans, notamment la prévention du suicide, l'état de stress post-traumatique et les blessures de stress opérationnel. Soins et soutien : formule des conseils sur des questions prioritaires liées aux besoins particuliers en matière de santé et à la continuité des soins pour les vétérans de tous âges.

formule des conseils sur des questions prioritaires liées aux besoins particuliers en matière de santé et à la continuité des soins pour les vétérans de tous âges. Familles : formule des conseils sur des questions prioritaires liées aux familles des vétérans et aux systèmes de soutien.

formule des conseils sur des questions prioritaires liées aux familles des vétérans et aux systèmes de soutien. Commémoration : formule des conseils sur des questions prioritaires liées à la prestation de services de commémoration ministériels, à la commémoration de conflits récents et à l'éducation.

« Nous sommes reconnaissants de la contribution exceptionnelle qu'ont apportée les membres, actuels et anciens, des groupes consultatifs. Nous nous réjouissons d'ajouter de nouveaux membres à nos groupes, qui en retour ajouteront de la diversité et de nouvelles perspectives aux importantes discussions visant à créer un changement positif pour nos vétérans et leur famille. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

La diversité et l'inclusion sont des valeurs fondamentales du gouvernement du Canada. Afin d'accroître l'égalité, la diversité et l'inclusion, lors de la sélection des candidats, la priorité pourrait être accordée aux groupes actuellement sous-représentés, c'est-à-dire aux candidats qui appartiennent à un ou à plusieurs des groupes suivants : personnes noires et racisées, personnes d'identités de genre diverses, Autochtones, personnes LGBTQ2+, personnes handicapées et femmes.

Si vous souhaitez obtenir d'autres renseignements ou présenter votre candidature pour pourvoir un poste au sein d'un groupe consultatif ministériel, veuillez visiter https://www.veterans.gc.ca/fra/about-vac/what-we-do/public-engagement/advisory-groups.

Les groupes consultatifs ministériels ont été créés en 2016 afin d'accroître la participation des vétérans et des intervenants. Leur but est de donner au ministre et à Anciens Combattants Canada des conseils sur les questions prioritaires ministérielles liées aux vétérans et à leur famille.

