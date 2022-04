Les vétérans qui demandent des prestations d'invalidité pour certaines affections mentales bénéficieront désormais d'une couverture immédiate en matière de santé mentale.

CHARLOTTETOWN, PEI, le 1er avril 2022 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ont annoncé aujourd'hui que les vétérans admissibles des Forces armées canadiennes (FAC), y compris les réservistes de certaines de service, qui présenteront une demande de prestations d'invalidité pour certaines affections mentales recevront désormais une couverture immédiate en matière de santé mentale. Ces Avantages pour la santé mentale ont été annoncés dans le budget de 2021.

La couverture s'applique aux traitements de l'anxiété, des troubles dépressifs et des troubles liés aux traumatismes et aux facteurs de stress. Elle dure deux ans à compter de la présentation de la demande de prestations d'invalidité, que cette dernière soit approuvée ou non. En cas d'approbation de la demande de prestations d'invalidité, les vétérans seront couverts aussi longtemps que nécessaire par le Programme d'avantages médicaux d'Anciens Combattants Canada.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus du Ministère visant à répondre aux besoins de santé uniques des vétérans. Les réservistes de classe A ou de classe B (moins de 180 jours), ainsi que les vétérans et les réservistes vivant à l'extérieur du Canada, sont également admissibles aux Avantages pour la santé mentale.

Citation

« La couverture précoce des traitements de santé mentale est essentielle au bien-être des vétérans. Les Avantages pour la santé mentale permettent aux vétérans d'obtenir le plus rapidement possible le soutien et les services de santé mentale dont ils ont besoin. Il s'agit de la chose à faire pour les milliers de personnes qui se sont engagées à servir notre pays. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Les vétérans ont servi avec courage et ont protégé nos collectivités et notre pays et, comme toute la population canadienne, méritent un accès rapide à des traitements et à des services de santé mentale qui répondent à leurs besoins uniques. Notre gouvernement reconnaît qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale et s'est engagé à améliorer le bien-être et la santé mentale de toutes les personnes qui ont servi. »

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La décision d'Anciens Combattants Canada de fournir immédiatement des prestations pour soins de santé mentale aux vétérans admissibles est la bonne. Nous sommes ravis de voir ce changement; ce faisant, les vétérans n'ont pas à attendre le traitement de leur demande. Ils recevront rapidement une aide essentielle, et ce, au moment où ils en ont le plus besoin. »

Bruce Julian, président national, La Légion royale canadienne

Faits en bref

À compter du 1 er avril 2022, les vétérans qui présentent une demande de prestations d'invalidité relative à certaines affections de santé mentale, ainsi que ceux qui ont déjà présenté une telle demande et qui attendent une décision, obtiendront une couverture immédiate dans le cadre des nouveaux Avantages pour la santé mentale.

avril 2022, les vétérans qui présentent une demande de prestations d'invalidité relative à certaines affections de santé mentale, ainsi que ceux qui ont déjà présenté une telle demande et qui attendent une décision, obtiendront une couverture immédiate dans le cadre des nouveaux Avantages pour la santé mentale. La couverture comprend les coûts de traitement des troubles de la santé mentale tels que l'anxiété et les troubles dépressifs, ou les troubles liés aux traumatismes ou aux facteurs de stress. Cela comprend les coûts liés à certains médicaments sur ordonnance et aux services de santé mentale tels que les examens et les traitements offerts par des psychologues, des conseillers, des travailleurs sociaux ou d'autres professionnels de la santé mentale agréés.

En fonction des commentaires qu'Anciens Combattants Canada a reçus des vétérans et des intervenants, il a été décidé de permettre aux réservistes de classe A ou de classe B (moins de 180 jours) ainsi qu'aux vétérans et aux réservistes des FAC qui vivent à l'extérieur du Canada d'être admissibles aux Avantages pour la santé mentale.

d'être admissibles aux Avantages pour la santé mentale. Les Avantages pour la santé mentale n'ont aucune incidence sur l'admissibilité à d'autres avantages, services ou programmes d'ACC.

