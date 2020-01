Anciens Combattants Canada et l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard concluent un nouveau partenariat

Nouveau partenariat entre ACC et l'UPEI pour renforcer les liens et améliorer les services offerts aux vétérans et à leur famille

CHARLOTTETOWN, le 15 janv. 2020 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, accompagné de la sous‑ministre déléguée d'Anciens Combattants Canada (ACC), Lisa Campbell, a pris part aujourd'hui à la signature d'un nouveau partenariat entre ACC et l'Université de l'Île‑du‑Prince‑Édouard (UPEI). Ce partenariat représente un pas de plus vers la réalisation d'un engagement du gouvernement du Canada à soutenir les universités canadiennes. Il se traduira à terme par une amélioration des services offerts aux vétérans et à leur famille.

Ensemble, ACC et l'UPEI ont l'intention de se pencher sur les possibilités de collaboration dans l'élaboration de nouveaux programmes et services qui profiteront aux vétérans, à leur famille et aux étudiants de l'université. L'entente facilite la discussion et la collaboration entre les deux organisations dans les domaines des services cliniques, du recrutement, de la formation et des services d'enseignement, ainsi qu'un engagement global à échanger et à apprendre.

Ce partenariat aidera le Ministère à appuyer la recherche et l'éducation afin de favoriser l'acquisition par les nouveaux employés de l'expérience formative nécessaire pour répondre aux besoins des vétérans et de l'effectif d'ACC. Un partenariat avec ACC permet à l'UPEI de contribuer à sa mission d'offrir des connaissances et des services au profit de l'Île‑du‑Prince‑Édouard et d'ailleurs, tout en offrant également à ses étudiants la chance de trouver un emploi au sein de la fonction publique.

Il est essentiel de recruter et de former du personnel talentueux et qualifié pour que le Ministère puisse accomplir son mandat de soins et de réinsertion des vétérans après leur service. Cette possibilité de collaboration avec l'UPEI permettra d'améliorer la façon dont le Ministère élabore et administre les programmes, les services et les avantages qu'il offre aux vétérans et à leur famille partout au Canada.

« Notre gouvernement s'engage à ce que les vétérans et leur famille reçoivent les meilleurs soins possible. En nous associant à l'UPEI, nous ouvrons les portes à de nouvelles possibilités de recherche, de recrutement et de mesures de soutien en matière de santé qui amélioreront le bien-être des vétérans et de leur famille. J'ai hâte de voir l'excellent travail du personnel et des étudiants de l'UPEI. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre université. L'UPEI s'engage à établir des partenariats stratégiques qui contribuent à l'apprentissage par l'expérience de nos étudiants et qui profitent à la collectivité dans son ensemble. En signant ce protocole d'entente, nous créons l'occasion de discuter de nombreuses collaborations possibles qui amélioreront l'expérience scolaire des étudiants de l'UPEI et des employés d'Anciens Combattants Canada, en plus d'aider les vétérans et leur famille. »

M. Alaa S. Abd-El-Aziz, recteur et vice‑chancelier de l'Université de l'Île‑du‑Prince‑Édouard

Faits en bref

L'entente entre ACC et l'UPEI restera valide cinq ans, après quoi il est possible de la prolonger cinq autres années.

Au cours des cinq dernières années, 860 étudiants ont été embauchés à ACC partout au pays.

