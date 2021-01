OTTAWA, ON, le 14 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé jusqu'à 500 000 $ sur deux ans en fonds supplémentaires au Centre Juno Beach. Ce soutien financier immédiat aidera à atténuer l'incidence de la pandémie sur le Centre en France.

Le Centre Juno Beach est le seul musée et centre éducatif de la Seconde Guerre mondiale du Canada en Europe. Il a un rôle important dans la commémoration des personnes qui ont servi le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale.

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions négatives sur le nombre de visiteurs au Centre Juno Beach en France. Sans le revenu généré par les visiteurs, l'organisme a des difficultés financières.

Le financement sera fourni dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration d'Anciens Combattants Canada.

Citations

« Le rôle joué par les Canadiens - à Juno Beach, en Normandie et dans toute l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale - constitue une partie essentielle de notre histoire. J'ai été témoin du travail remarquable accompli par le Centre Juno Beach pour faire connaître les histoires des personnes qui ont combattu et sont mortes, et je suis heureux que nous puissions fournir à cet organisme le soutien dont il a besoin pour traverser cette pandémie. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Nous sommes profondément reconnaissants de ce financement essentiel offert par Anciens Combattants Canada. À l'instar de nombreux organismes de bienfaisance, la pandémie a grandement nui à notre capacité de maintenir nos opérations et nos programmes. À un moment où nous perdons tant de nos vétérans respectés qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, le besoin de préserver leur héritage devient de plus en plus urgent. Ce soutien nous aidera à continuer notre mission conjointe qu'était la vision des vétérans qui ont fondé le Centre Juno Beach. »

Don Cooper, président, Association Centre Juno Beach

Faits en bref

Les monuments commémoratifs au Canada et ailleurs dans le monde, comme le Centre Juno Beach, perpétuent le souvenir des réalisations et des sacrifices faits par les personnes qui ont servi le Canada en temps de guerre et de paix.

et ailleurs dans le monde, comme le Centre Juno Beach, perpétuent le souvenir des réalisations et des sacrifices faits par les personnes qui ont servi le en temps de guerre et de paix. Anciens Combattants aide à financer le Centre Juno Beach depuis 2002-2003.

Le Programme de partenariat pour la commémoration offre un soutien financier à des organismes pour appuyer leurs initiatives de commémoration.

Anciens Combattants Canada remboursera au Centre Juno Beach les dépenses admissibles engagées, pour un total allant jusqu'à 500 000 $ supplémentaires sur deux ans, dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected] ; Cameron McNeill, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected]

Liens connexes

https://www.veterans.gc.ca/