Anciens Combattants Canada annonce l'octroi d'une contribution financière à l'ICRSMV pour 2019-2020

ACC confirme le financement annoncé lors du budget de 2019 pour l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV)

KINGSTON, ON, le 10 juill. 2019 /CNW/ - Le ministre MacAulay a confirmé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 25 millions de dollars sur 10 ans à l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV). Le financement de l'ICRSMV a été proposé dans le cadre d'une initiative plus vaste en faveur de la recherche axée sur les vétérans dans l'annonce du budget de 2019.

La recherche menée par l'ICRSMV est utilisée par les décideurs et les responsables de l'élaboration des politiques du Ministère, les planificateurs de programmes, les gestionnaires de la santé, les cliniciens et différents intervenants aux fins du soutien de la santé physique, mentale et sociale des vétérans et de leur famille. L'accord de contribution actuel du gouvernement du Canada pour le financement des activités de l'ICRSMV avec Santé Canada prend fin le 31 mars 2020.

Le ministre MacAulay a également reconnu le travail accompli par le personnel de l'Université Queen's pour transformer le site Web Hommage aux femmes militaires Canada en Portail en ligne pour la recherche et les ressources Hommage aux femmes militaires Canada. Queen's recevra un total de 210 000 $ sur cinq ans d'ACC par l'intermédiaire du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, 42 000 $ par année de 2018 à 2023.

Le Portail en ligne pour la recherche et les ressources Hommage aux femmes militaires Canada a trois objectifs principaux : compiler un examen documentaire exhaustif de la recherche sur les vétéranes et une analyse des ressources, en anglais et en français; transformer le site Web Hommage aux femmes militaires Canada en portail en ligne qui peut accueillir un trafic accru, assurer la sécurité sur le Web, protéger les données et produire des contenus, et diffuser régulièrement des articles dans les médias sociaux; et produire des blogues en langues anglaise et française pour la vulgarisation des connaissances contenues dans les documents de recherche pour les femmes vétérans.

L'annonce a été faite aujourd'hui à l'Université Queen's, dans le Mitchell Hall. Yvonne Cooper, directrice exécutive, Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans, agissait à titre de maîtresse de cérémonie pour l'événement, auquel participaient également des organisations locales de vétérans, des intervenants, des membres du personnel de l'Université Queens et de l'ICRSMV, ainsi que des représentants de la Légion, de la GRC et des FAC.

Citations

« Les besoins en matière de santé des personnes qui ont servi dans les forces armées du Canada dépendent de l'accès à des recherches scientifiques de pointe dans le domaine de la santé des militaires et des vétérans. L'Université Queen's a été un atout inestimable pour notre communauté de vétérans à cet égard, tant pour le travail qu'elle a accompli pour l'ICRSMV que pour Hommage aux Femmes Militaires Canada. La collaboration continue entre tous les intervenants dans ce domaine profite non seulement aux militaires, aux vétérans et à leur famille, mais également à l'ensemble du Canada. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« La recherche a démontré qu'un membre des Forces armées canadiennes sur quatre aura de la difficulté à passer de la vie militaire à la vie civile; c'est particulièrement vrai pour les femmes en uniforme. Une recherche solide et personnalisée et une ressource communautaire d'information, de recherche, de soutien et d'engagement pour les femmes militaires canadiennes aideront les femmes militaires à naviguer plus facilement dans leur transition. Cette contribution financière du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille permettra à l'Université Queen's et au Centre d'études sur la politique internationale et de défense de s'associer à Hommage aux femmes militaires Canada pour donner accès à ces ressources et aider les femmes qui quittent les FAC et les femmes vétérans à s'intégrer à la vie civile et à prospérer dans leur collectivité locale. »

- Allan English, Ph. D., CD, Professeur agrégé, Département d'histoire, Université Queen's, Kingston Lieutenant-commandant (retraité) Rosemary Park, M.Sc., CD, responsable de Servicewomen's Salute - Hommage aux femmes militaires Canada

« L'ICRSMV a travaillé sans relâche pour établir un réseau de collaboration entre le milieu universitaire, le gouvernement, l'industrie et le secteur philanthropique afin de faire progresser la recherche dans le domaine de la santé et du bien-être des militaires, des vétérans et de leur famille. Reconnaissant l'importance de la recherche et l'incidence qu'elle a sur ceux qui servent si généreusement et sur leur famille, ce financement du gouvernement du Canada continuera de renforcer les bases sur lesquelles l'ICRSMV continuera à montrer la voie au cours des dix prochaines années. Nous sommes honorés de continuer à servir ceux qui nous servent. »

- Dr David Pedlar, directeur scientifique, Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans

Les faits en bref

Le 10 e forum de l'ICRSMV se tiendra à Ottawa - Gatineau au Hilton de Lac-Leamy du 21 au 23 octobre 2019.

forum de l'ICRSMV se tiendra à - au Hilton de Lac-Leamy du 21 au 23 octobre 2019. L'ICRSMV fait partie du Groupe des cinq pour la collaboration en matière de recherche et d'innovation en santé mentale.

L'ICRSMV était un partenaire de recherche des Jeux Invictus de Toronto de 2017.

de 2017. Le Portail en ligne pour la recherche et les ressources Hommage aux femmes militaires Canada est un carrefour centralisé de recherche en ligne sur les femmes vétérans du Canada .

est un carrefour centralisé de recherche en ligne sur les femmes vétérans du . Le Portail en ligne pour la recherche et les ressources Hommage aux femmes militaires Canada permet d'éviter d'avoir à effectuer des recherches fastidieuses sur Internet pour trouver du matériel et des ressources ciblés sur les femmes vétérans du Canada .

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, vac.media-medias.acc@vac-acc.gc.ca; Alex Wellstead, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, Alex.Wellstead@canada.ca

Related Links

https://www.veterans.gc.ca/