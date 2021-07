OTTAWA, ON, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Chaque Canadien devrait avoir l'occasion de se renseigner sur l'histoire militaire du Canada pour honorer les réalisations et les sacrifices de nos vétérans.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, ainsi que Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell, ont annoncé un financement pouvant aller jusqu'à 150 000 $ sur deux ans à l'intention de l'Association canadienne de recherche et de cartographie à l'appui du Projet 1944 : Les fronts oubliés.

Semblable au Projet 1944 : La route de la libération, un autre projet mis au point par l'Association canadienne de recherche et de cartographie grâce au soutien d'Anciens Combattants Canada, le projet en ligne comprendra une série de cartes Web, de cartes de récits et d'infographies interactives qui permettra aux Canadiens d'avoir une compréhension approfondie de la Seconde Guerre mondiale.

Cette nouvelle initiative mettra l'accent sur quatre secteurs clés : le front intérieur, le Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique, Hong Kong et les campagnes des îles Aléoutiennes. Il mettra en évidence la défense intérieure au Canada, la contribution du Canada au Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique et deux batailles clés auxquelles le Canada a participé dans le théâtre des opérations du Pacifique.

Projet 1944 : Les fronts oubliés sera financé dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration, lequel fournit du financement aux organismes qui entreprennent des initiatives de commémoration.

Citations

« La Seconde Guerre mondiale est un chapitre clé de notre histoire militaire - plus d'un million de Canadiens et de Terre-Neuviens ont servi ici au pays et dans le monde. Pourtant, il y a encore d'autres histoires à raconter. Je suis reconnaissant envers l'Association canadienne de recherche et de cartographie qui travaille afin que plus de Canadiens puissent en apprendre davantage sur certaines de nos contributions moins connues de la Seconde Guerre mondiale, et je suis fier que nous puissions lui offrir le financement qui permettra le lancement du projet Les fronts oubliés. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Les histoires des hommes et des femmes courageux qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale doivent être connues de tous. Je suis fier que le gouvernement fédéral fournisse ce financement afin que les générations à venir aient la possibilité de connaître le rôle du Canada pendant ce moment pivot de notre histoire. Comme ces hommes et ces femmes ont été envoyés à l'étranger, nous avons le devoir de leur rendre hommage et de nous souvenir d'eux. »

Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell

« Les fronts oubliés de Projet 1944 est un projet en ligne gratuit qui permettra aux Canadiens d'explorer des aspects moins connus du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à notre carte Web, les Canadiens pourront se renseigner sur les batailles de Hong Kong et de l'île de Kiska dans le Pacifique, en apprendre plus sur le Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique au Canada et découvrir ce qui se passait sur le front intérieur au sein de leurs propres collectivités et autour de celles-ci. »

Nathan Kehler, cofondateur et directeur exécutif, Projet 1944

Faits en bref

Dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration, Anciens Combattants Canada soutient des projets qui visent à rendre hommage aux contributions et au sacrifice des personnes qui ont servi.

L'Association canadienne de recherche et de cartographie est un organisme sans but lucratif dirigé par des vétérans qui vise à rendre l'histoire militaire accessible au public.

