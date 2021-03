OTTAWA, ON, le 30 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé un financement pouvant aller jusqu'à 400 000 $ sur trois ans pour la Fondation Vimy à l'appui du projet Vimy: Monument vivant.

Le projet permettra aux Canadiens ainsi qu'aux membres du public international de visiter virtuellement le Mémorial national du Canada à Vimy par l'intermédiaire d'un portail Web bilingue. Pour les visiteurs sur place, une application bilingue sera développée, utilisant l'exploration basée sur la narration, notamment des témoignages, à l'aide de points de géolocalisation sur le site.

Le projet Vimy: Monument vivant devrait être lancé en avril 2022, soit au moment du 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy.

Le financement sera fourni par l'intermédiaire du Programme de partenariat pour la commémoration d'Anciens Combattants Canada.

Citations

« La bataille de la crête de Vimy, dont le coût fut très élevé puisque plus de 10 000 Canadiens y furent tués ou blessés, demeure l'un des moments les plus importants de notre longue histoire militaire. Si vous avez eu la chance de visiter le Mémorial national de Vimy, vous vous souviendrez toujours du sentiment profond de connexion que vous ressentez sur l'un de nos sites nationaux les plus sacrés. À mesure que les années passent, je suis reconnaissant que la Fondation Vimy continue à trouver de nouvelles façons de partager les histoires des braves Canadiens qui ont combattu et qui ont perdu la vie à la crête de Vimy. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« La Fondation Vimy est ravie d'établir ce partenariat avec entre autres Anciens Combattants Canada, afin de développer une application et une expérience numérique qui permettront à tous les Canadiens de visiter virtuellement le Mémorial national du Canada à Vimy. La bataille de la crête de Vimy représente un important élément de l'identité canadienne, et pour cette raison, il est vital que les Canadiens visitent ce site, que ce soit en personne ou virtuellement. »

Christopher Sweeney, président du Conseil d'administration, La Fondation Vimy

Faits en bref

Dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration, Anciens Combattants Canada soutient des projets qui sont conçus pour rendre hommage aux contributions et au sacrifice des personnes qui ont servi.

La Fondation Vimy s'efforce de préserver et de promouvoir l'héritage continu du Canada en matière de leadership, comme en témoigne la victoire de la crête de Vimy lors de la Première Guerre mondiale en avril 1917.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Cameron McNeill, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected]

Liens connexes

https://www.veterans.gc.ca/