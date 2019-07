Anciens Combattants Canada annonce du financement pour aider les vétérans en situation d'itinérance en partenariat avec VETS Canada

Une somme de 840 000 $ provenant du Fonds pour le bien‑être des vétérans et de leur famille finance le programme de VETS Canada destiné aux vétérans en situation d'itinérance.

HALIFAX, le 4 juill. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, a annoncé l'octroi d'un financement à Veteran Emergency Transition Services Canada (VETS Canada) dans le cadre du Fonds pour le bien‑être des vétérans et de leur famille.

VETS Canada a reçu 840 000 $ afin de soutenir ses activités et de continuer son programme A Beacon of Hope, qui offre du soutien aux vétérans en situation d'itinérance.

Le Fonds pour le bien‑être des vétérans et de leur famille du gouvernement du Canada accorde des subventions et des contributions tous les ans à des organismes privés, publics ou universitaires dans le but d'appuyer la recherche, les initiatives et les projets favorisant ou améliorant le bien‑être de la communauté des vétérans.

« Notre gouvernement est fier de financer VETS Canada et son programme A Beacon of Hope, qui crée des liens entre des vétérans itinérants et d'autres vétérans et les aide à se remettre sur pied. C'est l'essence même du Fonds pour le bien‑être des vétérans et de leur famille : des projets novateurs qui contribuent à améliorer la vie des vétérans du Canada. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Ce financement est un coup de pouce important dans le cadre de nos efforts visant à changer la vie des vétérans en crise. VETS Canada est dédié aux vétérans et à leur famille. C'est pour eux que nous faisons ce que nous faisons. »

Debbie et Jim Lowther, VETS Canada

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille soutient les projets de recherche et les initiatives novatrices conçus pour améliorer le bien‑être des vétérans et de leur famille.

En 2017, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement dans le Fonds pour le bien‑être des vétérans et de leur famille, et Anciens Combattants Canada a accordé trois millions de dollars à des récipiendaires en 2018‑2019.

L'organisme VETS Canada a été fondé en 2010 par le vétéran Jim Lowther , qui voulait aider ses compatriotes vétérans itinérants, sans emploi ou à risque de suicide.

