Anciens Combattants Canada annonce des fonds pour soutenir les vétérans sans abri et vulnérables

L'organisme Good Shepherd Refuge Social Ministries recevra près de 400 000 $ du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille afin d'aider des vétérans à atteindre leurs objectifs en matière de logement et de santé et leurs objectifs sociaux.

TORONTO, le 16 déc. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé le versement d'une contribution financière à l'organisme Good Shepherd Refuge Social Ministries dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. Good Shepherd Refuge Social Ministries recevra 399 780 $ sur trois ans pour venir en aide aux vétérans sans abri et ceux susceptibles de le devenir. Établie à Toronto, l'équipe d'aiguillage en matière de logement pour les vétérans de Good Shepherd Refuge Social Ministries combinera son expertise et le soutien par les pairs pour aider les vétérans vulnérables à atteindre leurs objectifs en matière de logement et de santé et leurs objectifs sociaux.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille du gouvernement du Canada verse des subventions et des contributions à certains organismes privés, publics ou universitaires pour appuyer la recherche, des initiatives et des projets qui favorisent ou améliorent le bien-être de la communauté des vétérans.

« Le Fond pour le bien-être des vétérans et de leur famille du gouvernement du Canada offre à des organismes comme Good Shepherd Ministries les ressources dont ils ont besoin pour trouver des solutions novatrices à des problèmes très complexes. Et grâce à leur important travail, les vétérans et leur famille peuvent obtenir tout le soutien dont ils ont besoin - même dans les moments les plus difficiles. Personne n'a toutes les réponses, mais en travaillant avec tous nos partenaires communautaires, nous ne pouvons que faire mieux. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Nous sommes très enthousiastes de recevoir ce financement, étant donné qu'il nous permettra d'accentuer les efforts que nous déployons pour aider les vétérans sans abri à retrouver leur dignité, leur confiance en eux et un but dans la vie.»

Frère David Lynch, directeur général, Good Shepherd Refuge Social Ministries

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille fait partie des mesures de soutien et des avantages énoncés dans le budget de 2017 qui ont pour objectif d'améliorer le bien‑être des vétérans et de leur famille.

En 2018 et 2019, Anciens Combattants Canada a accordé une aide financière à 43 projets visant à améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

Good Shepherd Refuge Social Ministries recevra 399 780 $ sur une période de trois ans pour offrir du soutien aux vétérans à risque, en les aidant à trouver un logement stable, à établir des liens avec leurs pairs et à rester en santé, au moyen de leur initiative de création d'une équipe d'aiguillage en matière de logement pour les vétérans.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille est une ressource pour les organismes qui travaillent sur des recherches, des initiatives et des projets conçus pour améliorer le bien‑être des vétérans et de leur famille.

