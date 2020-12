OTTAWA, ON, le 21 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La pandémie de COVID-19 a été difficile pour tout le monde, notamment les organismes qui servent les vétérans du Canada et leur famille.

Aujourd'hui, la Légion royale canadienne a annoncé lesquelles de ses filiales recevront du soutien dans le cadre du Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans. La Légion - l'un des plus grands organismes de vétérans au Canada - a reçu 14 millions de dollars du gouvernement du Canada, qu'elle distribuera à ses filiales partout au pays. Ce financement aidera les filiales de la Légion à couvrir leurs dépenses de fonctionnement telles que le loyer, les assurances, les services publics et les frais administratifs afin qu'elles puissent se concentrer à fournir des programmes, des services et du soutien importants aux vétérans et à leur famille, et continuer d'assurer une forte présence au sein des collectivités.

Le Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans de 20 millions de dollars a été annoncé en novembre 2020 dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Il a été créé pour appuyer les organismes de vétérans qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19. Ce financement leur permettra de couvrir leurs dépenses de fonctionnement afin qu'elles puissent se concentrer à fournir des services importants aux vétérans et à leur famille au sein des collectivités.

Citations

« Les filiales de la Légion font partie de nos partenaires les plus importants lorsqu'il est question d'aider nos vétérans et de s'assurer que les Canadiens se souviennent des sacrifices qu'ils ont consentis. Je suis fier que le gouvernement du Canada puisse leur fournir le financement dont elles ont besoin pour traverser la pandémie alors que nous continuons de travailler ensemble dans l'intérêt de nos vétérans et de leur famille. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« C'est un soulagement de savoir que nos filiales pourront continuer d'accomplir leur travail extraordinaire, sans le fardeau du stress financier comme trame de fond. Il s'agit de l'aboutissement que nous souhaitions, et nous remercions une fois encore Anciens Combattants Canada et notre gouvernement d'offrir des mesures d'aide et de reconnaître le rôle crucial de nos filiales dans le soutien apporté aux vétérans, à leur famille et à leur collectivité. »

Tom Irving, C.D., président national, Légion royale canadienne

Faits en bref

En plus de la Légion royale canadienne, le Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans fournit aussi une aide financière à ANAVETS, à La Patrie gravée sur le cœur, à VETS Canada et à 38 autres organismes.

gravée sur le cœur, à VETS Canada et à 38 autres organismes. Le Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans s'inscrit dans le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Le plan a contribué à protéger des millions d'emplois, a fourni un soutien d'urgence aux familles et a maintenu les entreprises à flot tout au long de la pandémie.

