OTTAWA, ON, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Les conditions se sont détériorées dans la dernière année sur le marché des copropriétés de la région du Grand Toronto (RGT). Beaucoup ont comparé la situation actuelle à l'effondrement de ce marché dans les années 1990. Il y a certes des similitudes entre les deux, mais les perspectives ne seraient pas aussi sombres qu'elles l'étaient alors, selon plusieurs facteurs relevés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). C'est la conclusion de la nouvelle analyse qu'elle présente dans un article où elle se pose la question : Le ralentissement du marché des copropriétés de Toronto est-il une répétition des années 1990?

Comme à l'époque, on constate aujourd'hui une forte augmentation des prix, alimentée par la demande issue de la croissance démographique. L'intérêt élevé des investisseurs et les fortes hausses de taux d'intérêt ayant affaibli le marché sont d'autres points communs. Cependant, la situation est très différente de nos jours : une pénurie de logements persiste dans la RGT, l'économie y est plus diversifiée et plus stable que dans les années 1990, et les règles d'octroi de prêts sont plus strictes pour les promoteurs et les acheteurs.

