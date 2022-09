OTTAWA, ON, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Pendant que les gouvernements poursuivent leurs discussions sur le financement des soins de santé au Canada, une analyse approfondie des budgets fédéral, provinciaux et territoriaux fait ressortir des sujets d'intérêt commun pouvant servir de point de départ à la reconstruction des systèmes de santé.

L'analyse indique que les treize provinces et territoires considèrent les soins de santé comme prioritaires, puisqu'ils prévoient une augmentation moyenne de 4,4 % des dépenses dans ce secteur, soit cinq fois plus que l'augmentation moyenne globale de leur budget. Le rapport, préparé par Deloitte pour le compte de l'Association médicale canadienne (AMC), montre également que, partout au Canada, les gouvernements accordent la priorité au financement et aux ressources dans des domaines communs comme la santé mentale, l'augmentation de la capacité du système et les soins aux personnes âgées. Le rapport, intitulé Mesures pour relever les défis du système de santé du Canada : examen des budgets fédéral, provinciaux et territoriaux de 2022, met en lumière des mesures potentielles de financement et de réforme liées à la restructuration des soins de santé.

« À l'heure où les Canadiens et Canadiennes n'ont pas accès aux soins de santé lorsqu'ils en ont besoin et où nos travailleurs et travailleuses épuisés peinent à répondre à la demande, que font les gouvernements? Ils se renvoient la balle », s'est désolé le Dr Alika Lafontaine, président de l'AMC. « Ces discussions sur la responsabilité du financement de la santé ne tiennent pas compte du fait que le système de santé est une question de gens : les gens qui ont besoin de soins et les gens qui prodiguent ces soins. Cette nouvelle analyse montre que les gouvernements partagent plus d'objectifs communs pour leur système de santé qu'ils ne le pensent. Nous croyons qu'il est temps pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de travailler ensemble à la restructuration des soins de santé au Canada. »

Le Canada vit des crises sans précédent dans le domaine de la santé : engorgement et fermeture de services d'urgence, pénurie de médecins, de personnel infirmier et d'autres professionnels de la santé, effondrement du secteur des soins primaires, retards dans les interventions chirurgicales… C'est dans ce contexte que l'AMC presse les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de convoquer une réunion d'urgence et de collaborer pour créer une voie durable à long terme afin de stabiliser les systèmes de santé et de définir un nouvel avenir pour les soins de santé en évaluant comment ils devraient être financés et comment les progrès et les résultats peuvent être mesurés.

« Nous devons apprendre des leçons du passé afin d'entrer dans une nouvelle ère de collaboration intergouvernementale où nous réglerons les problèmes une bonne fois pour toutes, a ajouté le Dr Lafontaine. Ce n'est pas en injectant plus d'argent dans des systèmes de santé dysfonctionnels que nous pourrons régler les crises concurrentes et croissantes auxquelles nous faisons face. Il faut une volonté politique pour assurer une coordination et une collaboration efficaces entre les treize systèmes de santé provinciaux et territoriaux. Nous avons des problèmes communs qui nécessitent des solutions communes. Nos décisions d'aujourd'hui auront des répercussions non seulement sur la durabilité de nos systèmes de santé, mais sur leur survie même. »

Cet automne, l'AMC réunit des parties prenantes clés et les membres de la profession médicale afin de discuter de l'avenir des soins de santé au Canada. Il existe des solutions pour répondre aux pressions immédiates et à plus long terme dans le système de santé. L'AMC reste déterminée à améliorer le système de santé et à faire en sorte que la population canadienne a accès aux soins dont elle a besoin.

