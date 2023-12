Une artiste qui maîtrise l'art de revisiter l'histoire

QUÉBEC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Alors que l'exposition collective, mettant en lumière le travail des cinq lauréates du Prix en art actuel du MNBAQ 2023 - Maria Ezcurra, Anahita Norouzi, Celia Perrin Sidarous, Eve Tagny et Sara A.Tremblay - bat son plein jusqu'au 7 janvier 2024, grâce à RBC Banque Royale, leur précieux partenaire, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et sa Fondation sont fiers d'annoncer la gagnante de l'édition 2023 de ce prix unique au Canada : Anahita Norouzi.

En plus de la bourse de 10 000 $ ainsi qu'une participation à l'exposition en cours, le travail de l'artiste fera l'objet d'une publication monographique, à paraître en 2024, ainsi qu'une acquisition d'œuvres pour les collections du Musée.

« Arriver à se démarquer par la force de son parcours en début de carrière, c'est vraiment admirable. Bravo Anahita Norouzi! », s'exclame Nicolas Audet-Renoux, vice‑président régional, Québec‑Beauce, Centre-du-Québec & Mauricie à RBC Banque Royale. « Nous sommes fiers de contribuer à propulser des carrières et à favoriser le rayonnement d'artistes émergents grâce à cette collaboration exemplaire avec le MNBAQ et sa Fondation depuis 2013. Ce prix s'inscrit parmi les fiertés de RBC Banque Royale en faisant œuvre utile auprès de la communauté culturelle du Québec. », de rajouter le représentant de RBC.

Un parcours d'une force exceptionnelle

Le comité de sélection, composé de : Nuria Carton de Grammont, directrice et conservatrice, SBC Galerie d'art contemporain, André Gilbert, commissaire d'expositions, MNBAQ, Bernard Lamarche, conservateur de l'art actuel (2000 à ce jour), MNBAQ, Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ et de Guillaume Savard, directeur des collections et de la recherche, MNBAQ, a choisi à l'unanimité l'artiste Anahita Norouzi.

Les membres de ce comité ont voulu souligner l'évolution remarquable de sa pratique au cours des dernières années. « D'une grande cohérence, son parcours témoigne d'une recherche soutenue, explorant avec finesse les liens entre sculpture, photographie, installation et nouveaux médias. », de préciser Guillaume Savard, directeur des collections et de la recherche au Musée. « Ses œuvres se caractérisent par une esthétique puissante et une matérialité forte. Ses travaux décrivent des enjeux très actuels, abordant notamment le thème de la migration et du déplacement, tout en proposant une définition riche et complexe de l'identité. », de compléter le directeur, représentant le comité.

L'artiste a connu une année exceptionnelle en 2023, avec huit expositions notamment à Québec, Montréal, Ottawa, Calgary et Toronto. Il faut mentionner l'installation de haute qualité que l'artiste a réalisée pour son exposition au MNBAQ, dans laquelle elle reconstitue l'incroyable histoire d'une pièce archéologique dérobée sur le site de Persépolis, en Iran, en 1936. Cette immigrante de première génération, encore peu représentée dans les collections muséales, a choisi de s'établir à Montréal, contribuant de manière éloquente à façonner la culture du Québec d'aujourd'hui.

Anahita Norouzi, en bref

Le travail d'Anahita Norouzi explore les notions de déplacement, de mémoire et d'identité d'un point de vue psycho-historique. L'artiste revisite des récits oubliés pour montrer l'effet du colonialisme sur le monde contemporain, s'intéressant notamment à l'héritage de la botanique et des explorations archéologiques.

En se réappropriant son histoire, elle met en parallèle la migration des personnes, des espèces végétales et des artefacts culturels, ce qui lui permet notamment de révéler comment les intérêts géopolitiques transforment notre perception de la réalité selon les contextes. Entremêlant le passé et le présent, l'ici et l'ailleurs, l'individuel et le collectif, ses œuvres questionnent les liens entre culture et politique dans le contexte de la mondialisation.

Anahita Norouzi, née à Téhéran en 1983, est une artiste multidisciplinaire active à Montréal depuis 2018. Elle a obtenu un baccalauréat en arts et en design graphique de l'Université Soureh (Téhéran), puis une maîtrise en beaux-arts de l'Université Concordia. Son travail a été montré à plusieurs reprises au Canada et à l'étranger, notamment au Royal College of Art (Londres) ainsi qu'à BIENALSUR, la Biennale internationale d'art contemporain du Sud (Buenos Aires), et plus récemment à Oboro (Montréal), à la New Gallery (Calgary) et au Royal Ontario Museum (Toronto). Elle a bénéficié d'une bourse de création de la Fondation Grantham pour l'art et l'environnement en 2021 et de la résidence Empreintes du Musée des beaux-arts de Montréal en 2022. Anahita Norouzi est représentée par la Galerie Nicolas Robert (Montréal et Toronto). Elle était la finaliste pour le Québec du prestigieux prix Sobey pour les arts 2023.

L'exposition : cinq artistes comme autant d'univers singuliers

Les visiteurs et les visiteuses ont donc jusqu'au 7 janvier 2024 pour voir ou revoir l'exposition Prix en art actuel du MNBAQ 2023, qui présente Half of the Red Sun, l'installation remarquable d'Anahita Norouzi, mais aussi les œuvres marquantes de Maria Ezcurra, Celia Perrin Sidarous, Eve Tagny et Sara A.Tremblay.

Entrer dans l'univers de ces cinq artistes permet de faire des découvertes riches de sens et surtout des démarches artistiques profondes issues de métissages insoupçonnés. Une aventure plurielle a véritablement tout pour marquer l'imaginaire.

Le Prix en art actuel du MNBAQ, en bref

Le Musée national des beaux-arts du Québec, en collaboration avec RBC Banque Royale, présente tous les deux ans depuis 2015 le Prix en art actuel du MNBAQ, un événement majeur sur la scène de l'art contemporain. Ce prix contribue au développement de la carrière d'artistes qui comptent de 10 à 20 ans de pratique en leur offrant une plus grande reconnaissance et une visibilité accrue.

Pour la première fois cette année, le Prix soutient cinq artistes au lieu d'un seul. Sélectionnées par un jury sur la base de l'excellence de leur production, ces cinq femmes d'origines diverses explorent une vaste gamme de disciplines. Conjuguant le poétique et le politique, leurs œuvres montrent un intérêt marqué pour les thèmes de la migration et du déplacement, de l'identité et de la mémoire ainsi que de la nature et du jardin.

Seule distinction en art actuel au Canada qui allie exposition, acquisition et publication, le Prix en art actuel du MNBAQ vient confirmer la volonté du Musée d'exercer un rôle de chef de file en art du Québec, en encourageant des artistes prometteurs et en les accompagnant dans leur cheminement.

