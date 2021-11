Amorepacific et Eastman s'associent pour réaliser des progrès importants en matière d'emballage durable, réduisant ainsi les déchets plastiques

Le masque de nuit hydratant LANEIGE avec Cristal Renew sera disponible à Sephora en décembre 2021

KINGSPORT, Tennessee et SÉOUL, Corée du Sud, 30 novembre 2021 /CNW/ - L'entreprise mondiale de produits de beauté Amorepacific et le fournisseur mondial de matériaux spécialisés Eastman annoncent leur collaboration visant à présenter des solutions d'emballage durable faisant appel aux technologies de recyclage moléculaire d'Eastman. LANEIGE devient la première marque d'Amorepacific à utiliser des emballages fabriqués à partir du copolyester Cristal™ Renew d'Eastman contenant des matières recyclées certifiées* dès décembre 2021.

Le masque hydratant de nuit LANEIGE avec le Cristal Renew d’Eastman sera en vente chez Sephora en décembre 2021. « Le copolyester Cristal Renew et les technologies innovantes de recyclage moléculaire d'Eastman joueront un rôle crucial pour nous aider à respecter les engagements mis de l'avant dans notre programme « 2030 A MORE Beautiful Promise », sans sacrifier l'expérience beauté d'Amorepacific de premier ordre que les clients attendent », a déclaré Chang Wook Jung, premier vice-président de la division du développement et des achats d'Amorepacific. Amorepacific

Le masque de nuit hydratant de LANEIGE avec Cristal Renew sera disponible chez le détaillant de cosmétiques Sephora aux États-Unis et au Canada, et en ligne à us.laneige.com . La nouvelle version du masque de nuit hydratant, un favori des clients depuis 2002, présente des avancées technologiques sur le plan des soins de la peau et de l'emballage. Il offre un complexe dérivé des probiotiques qui fortifie la barrière hydratante de la peau et augmente la clarté de celle-ci, présenté dans de magnifiques pots fabriqués à partir d'une technologie de recyclage moléculaire.

Les technologies de recyclage moléculaire d'Eastman divisent les déchets plastiques difficiles à recycler en synthons utilisés pour créer de nouveaux matériaux comparables aux matériaux traditionnels en ce qui concerne sur le plan de la clarté, de la brillance et des propriétés mécaniques. L'utilisation du recyclage moléculaire pour fabriquer ces matériaux permet de détourner les déchets plastiques des sites d'enfouissement, des incinérateurs et de l'environnement. Le processus réduit également le recours aux ressources fossiles et entraîne une réduction de 20 à 50 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la fabrication traditionnelle.

Pour Amorepacific, Cristal Renew est la clé de la création d'emballages contenant des matières recyclées qui sont à la hauteur de sa signature esthétique reconnue dans le monde entier. Le produit Cristal Renew, qui peut être fabriqué à partir de matières recyclées certifiées à 30 % ou à 50 %*, offre au chef de file des soins de la peau un emballage brillant et transparent qui met en valeur ses produits et améliore l'expérience client.

« C'est un honneur pour nous d'avoir été choisis pour travailler en partenariat avec Amorepacific dans le cadre de son parcours de développement durable, a déclaré Glenn Goldman, directeur commercial des matières plastiques chez Eastman. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer davantage avec eux pour commercialiser des innovations, en commençant par le lancement de LANEIGE avant la fin de l'année. »

Pour en savoir plus sur le nouveau masque hydratant de nuit d'Amorepacific, visitez le us.laneige.com. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise et ses marques, visitez le apgroup.com. Consultez le eastman.eco pour en savoir plus sur les efforts d'Eastman visant à favoriser l'économie circulaire et sur les matériaux Eastman Renew.

* Les matières recyclées sont obtenues en introduisant le plastique provenant de déchets recyclés aux copolyesters CristalTM Renew d'Eastman au moyen d'un procédé de bilan massique certifié ISCC.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui produit une vaste gamme de produits que l'on trouve dans des articles que les gens utilisent tous les jours. Dans le but d'améliorer la qualité de vie de façon importante, Eastman travaille avec ses clients pour offrir des solutions et des produits novateurs tout en maintenant son engagement envers la sécurité et le développement durable. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de calibre mondial, d'un important engagement de la clientèle et du développement d'applications différenciées pour accroître sa position de chef de file dans des marchés finaux attrayants comme le transport, la construction et les produits consommables. En tant qu'entreprise mondiale inclusive et diversifiée, Eastman emploie environ 14 500 personnes à travers le monde et sert des clients dans plus de 100 pays. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Kingsport, au Tennessee (États-Unis), a généré des revenus d'environ 8,5 milliards de dollars en 2020. Pour en savoir plus, visitez eastman.com .

À propos d'Amorepacific

Amorepacific a un objectif unique et clair depuis 1945 : présenter au monde sa vision inégalée de la beauté, à savoir ce qu'elle appelle la « beauté asiatique ». En tant que chef de file coréen des soins de beauté, Amorepacific puise dans sa compréhension approfondie de la nature et de l'être humain pour rechercher l'harmonie entre la beauté intérieure et extérieure. Appuyée par son portefeuille de plus de 20 marques de cosmétiques, de soins personnels et de soins de santé, Amorepacific se consacre à répondre aux divers modes de vie et besoins des consommateurs du monde entier : en Asie, en Amérique du Nord, en Europe, en Océanie et au Moyen-Orient. Les centres de recherche d'Amorepacific à travers le monde se consacrent à la recherche et au développement durables, en combinant les meilleurs ingrédients naturels asiatiques et la biotechnologie avancée. Grâce à ses produits de classe mondiale, Amorepacific est saluée pour ses façons novatrices de transformer les tendances mondiales de la beauté.

Personne-ressource pour les médias :

Eastman

Jacob Teetzmann

[email protected]

+1 423 494-3673

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1698279/LANEIGE_WSM_21AD_Product_Cut__1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1698280/amore.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1698281/AP_wordmark_Logo.jpg

SOURCE Eastman

Liens connexes

www.eastman.com