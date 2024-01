Amiante et résidus amiantés - Québec dévoile le site minier d'amiante retenu pour le volet caractérisation du projet pilote de restauration

THETFORD MINES, QC, le 9 janv. 2024 /CNW/ - La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, au nom de Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, a fait l'annonce du projet retenu pour la réalisation d'une étude de caractérisation d'un ancien site minier d'amiante en vue de sa restauration. L'entreprise Les Sables OLIMAG se voit octroyer une aide financière et technique maximale de 6 M$, sur deux ans, pour caractériser le site minier Frontenac, situé à East Broughton, en Chaudière-Appalaches.

La caractérisation de cet ancien site minier d'amiante permettra d'acquérir des connaissances sur les répercussions des résidus miniers amiantés dans l'environnement et sur leur gestion. Les travaux devraient débuter au printemps 2024 et seront encadrés par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF).

Ce projet pilote découle d'une mesure du Plan d'action 2022-2025 - Amiante et résidus miniers amiantés au Québec : vers la transformation d'un passif en un actif durable et s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'accroître l'expertise quant à la restauration des anciens sites miniers d'amiante. Cette mesure vise des bénéfices concrets, tels que l'amélioration de la qualité de l'air, de l'eau et du sol ainsi que la sécurisation des lieux, tout en favorisant le développement économique régional. Le projet pilote s'inscrit aussi dans une démarche d'aménagement durable du territoire.

« Les travaux de caractérisation qui seront menés au site minier Frontenac vont permettre de développer nos connaissances en matière de résidus amiantés et nos techniques de restauration d'anciens sites miniers. Ce projet pilote témoigne de la volonté de notre gouvernement de favoriser un développement durable de notre territoire et, surtout, de s'assurer que les résidus miniers sont disposés de façon sécuritaire et responsable une fois les travaux d'exploitation terminés. Ce sont toutes les régions minières du Québec qui bénéficieront de cette nouvelle expertise. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Je suis très fière qu'un site de notre région soit retenu à l'issue de cet appel de projets. La fin de l'exploitation de l'amiante a créé une forte pression sur les régions productrices, à la fois économique et environnementale. Ce projet de caractérisation du site Frontenac constitue donc un grand pas en avant pour notre région proactive en matière d'aménagement durable et sécuritaire des anciennes mines. Nous pourrons ici contribuer directement à développer des connaissances techniques et des solutions au problème de la restauration de ces sites critiques. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Le Plan d'action 2022-2025 - Amiante et résidus miniers amiantés au Québec : vers la transformation d'un passif en un actif durable , lancé le 16 juin 2022, a pour but de s'attaquer au passif lié à l'amiante en considérant les volets sanitaire, social et environnemental de cette question, et prévoit la création d'actifs à partir des résidus miniers amiantés. Sous la responsabilité d'un comité interministériel coordonné par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, le Plan est doté d'un budget de 38,5 M$ et se décline en 11 mesures. Le MRNF est responsable des mesures 3 et 7, et collabore aux mesures 6, 8 et 10.

