Ami, amoureux ou fraudeur? Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières mettent en garde contre les relations en ligne qui se révèlent des fraudes à l'investissement

MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - En ce jour de la Saint-Valentin, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) mettent le public en garde contre les fraudeurs qui sillonnent les médias sociaux, les applications de messagerie et les sites de rencontre en ligne afin d'attirer les Canadiens dans des relations menant à des fraudes à l'investissement.

Selon les données du Centre antifraude du Canada, les arnaques à l'investissement et les stratagèmes de rencontre représentaient les deux formes de fraude les plus signalées en 2021. Le nombre de stratagèmes de rencontre a augmenté de 24 % d'une année à l'autre (1 928 en 2021 contre 1 546 en 2020), occasionnant des pertes de plus de 64 millions de dollars en 2021 comparativement à plus de 27 millions de dollars l'année précédente.

« Les fraudeurs emploient des moyens de plus en plus sophistiqués pour cibler les Canadiens, surtout que nous passons davantage de temps en ligne. Ils recourent en nombre croissant aux médias sociaux et aux sites de rencontre afin de les amener par la manipulation à nouer des relations amicales ou amoureuses virtuelles, puis leur réclament de l'argent pour investir une fois leur confiance gagnée », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers. « Les fraudeurs s'en prennent à des personnes de tous les âges et milieux démographiques - nul n'est à l'abri. D'où l'extrême importance de savoir reconnaître les signes de la fraude à l'investissement et de toujours faire ses propres vérifications avant de confier son argent. »

Les escrocs adaptent leurs techniques aux dernières tendances et technologies, et déploient un éventail de tactiques en vue de parvenir à leurs fins :

Ils abordent leur proie à l'aide d'applications de rencontre ou de messagerie, ou sur d'autres médias sociaux. Après avoir tissé une relation en ligne, ils font miroiter une « occasion d'investissement » et convainquent la victime de verser un paiement initial. Ils arrivent fréquemment à la persuader de continuer d'investir, ce qui peut engendrer des pertes substantielles.

Les fraudeurs identifient un ami de la personne et prennent le contrôle de ses comptes de médias sociaux. Le suspect, se faisant passer pour l'ami, amène aisément la personne à saisir la prétendue occasion d'investissement. Selon l'Indice des investisseurs 2020, 25 % des Canadiens pensent qu'on peut généralement se fier à une personne qui fait la promotion d'un placement si un ami a déjà investi avec elle.

Les arnaqueurs se renseignent sur leurs éventuelles victimes en ligne, notamment en parcourant leurs publications sur les médias sociaux, afin d'adapter leur stratégie à chacune d'elles et d'ainsi optimiser leurs chances de succès.

Le fraudeur profite d'un appel de démarchage pour persuader son interlocuteur de lui donner accès à distance à son ordinateur. Il lui montre alors un site Web d'investissement frauduleux promettant des rendements alléchants. Bien souvent, sa victime continue d'investir jusqu'à ce qu'il devienne évident que les fonds ne peuvent être retirés.

Les escrocs peuvent affirmer qu'ils affecteront les fonds de la personne à l'achat de produits de placements, dont des cryptoactifs, puis coupent tout moyen de communication une fois ces fonds reçus.

Les ACVM invitent les investisseurs à faire ce qui suit :

Se méfier des offres d'investissement non sollicitées de la part de nouvelles connaissances ou d'un nouvel amoureux. Vérifier à l'aide du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription si l'entité ou la personne dont provient l'offre est inscrite auprès des autorités en valeurs mobilières. En vertu de la loi, elle doit l'être dans votre province ou territoire de résidence. Ne jamais envoyer d'argent ni investir en se fiant uniquement aux conseils d'une personne rencontrée sur les médias sociaux ou sur un site de rencontre. Faire ses devoirs et s'informer sur chaque occasion d'investissement avant de se lancer. Ne pas se laisser séduire par les promesses de rendements élevés sans risque ou presque. Ça n'existe tout simplement pas; tous les investissements comportent un certain degré de risque, et ce dernier augmente avec le potentiel de rendement. Résister à la pression d'investir sur-le-champ et ignorer la peur de rater une occasion. Les arnaqueurs emploient cette tactique pour vous faire focaliser sur l'aspect récompense de leur offre d'investissement, et créer un sentiment d'urgence qui vous empêche d'en vérifier la légitimité. Il est correct de dire non et de prendre le temps qu'il faut pour se renseigner et demander un avis indépendant. Poser des questions. Les fraudeurs travaillent fort pour étouffer votre instinct en fournissant des documents complexes et des explications qui sont incohérentes, compliquées à outrance et parsemées de jargon. Si vous n'êtes pas certain de comprendre ou que les réponses à vos questions sont insatisfaisantes, passez votre tour.

Les Canadiens qui croient avoir rencontré ce type de fraude ou en être victimes devraient communiquer avec l'autorité en valeurs mobilières de leur province ou territoire.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

