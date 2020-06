American Express Canada prête main-forte aux entreprises locales grâce à Shop Small : une importante campagne visant à soutenir la relance des petites entreprises au Canada et dans le monde

Plus de la moitié des entrepreneurs canadiens affirment avoir besoin d'une reprise vigoureuse pour garantir la viabilité de leur entreprise. American Express souhaite stimuler cette reprise au moyen de la publicité, du marketing et d'une offre à l'intention des titulaires de carte.

TORONTO, le 29 juin 2020 /CNW/ - American Express annonce le lancement de Shop Small, une importante campagne menée partout au Canada et ailleurs dans le monde pour soutenir les petites entreprises qui s'efforcent de se remettre des répercussions de la COVID-19.

Cette toute dernière campagne arrive à point nommé alors que de nombreuses entreprises tentent de surmonter des difficultés sans précédent. La campagne comporte un volet publicitaire national, dont un message à l'intention des Canadiens les invitant à encourager les petites entreprises locales et à aider les collectivités à reprendre vie. Elle est soutenue par l'offre la plus importante jamais mise en place au Canada à l'intention des titulaires de carte et visant à stimuler les ventes dans les entreprises locales : Shop Small.

« Plus que jamais, les petites entreprises partout au pays ont besoin de notre soutien. Shop Small vise à prêter main-forte aux propriétaires de petites entreprises qui ont tant donné à nos collectivités, déclare Lisa Kalhans, présidente et chef de la direction d'American Express Canada. En tant qu'organisation, nous comprenons le rôle essentiel que nous pouvons jouer pour encourager non seulement nos propres titulaires de carte, mais tous les Canadiens à faire affaire avec elles. »

Selon les résultats de l'enquête Small Business Recovery Research menée par American Express auprès des propriétaires de petites entreprises et des consommateurs canadiens, la plupart (73 %) des propriétaires d'entreprises sont prêts à relever le défi que pose la reprise de leurs activités, même s'ils sont profondément préoccupés par l'avenir, et environ la moitié d'entre eux (49 %) affirme se battre chaque jour pour préserver la viabilité de leur entreprise. Plusieurs doutent de leur capacité à réembaucher et à conserver du personnel (30 % et 31 %), tandis qu'environ la moitié (53 %) craignent de ne pas pouvoir tenir le coup jusqu'à 2021. Soulignant la nécessité et l'urgence d'obtenir du soutien, l'enquête révèle également que plus de la moitié (51 %) des petites entreprises ont besoin d'une reprise vigoureuse pour rester viables.

S'il est vrai que ces entreprises se battent pour garder leurs portes ouvertes, les Canadiens sont déterminés à les maintenir en vie. La majorité (83 %) des consommateurs interrogés conviennent qu'il est temps de se mobiliser autour de la communauté des petites entreprises, et les deux tiers (62 %) craignent que les entreprises locales soient incapables de rouvrir leurs portes et que les collectivités perdent ainsi le dynamisme qui les animait.

Une grande majorité (77 %) des propriétaires d'entreprise sont d'accord pour dire que les promotions sont importantes pour stimuler les ventes afin que leur entreprise réussisse à se relever. C'est pourquoi la campagne Shop Small comprend une offre à l'intention des titulaires de carte pour encourager les achats auprès de petites entreprises au cours des trois prochains mois. Les titulaires admissibles peuvent profiter d'un crédit au compte de 5 $ lorsqu'ils font un achat d'au moins 10 $ dans un maximum de 10 petites entreprises admissibles différentes, ce qui leur permet d'obtenir jusqu'à 50 $ de crédit dans le cadre de ce programme.

« L'objectif de cette promotion est de faire en sorte que les titulaires de carte soutiennent dans la mesure du possible les petites entreprises. Nous voulons qu'ils encouragent plusieurs entreprises locales, et c'est la raison pour laquelle ils peuvent obtenir dix fois le crédit en faisant des achats dans dix entreprises différentes; que ce soit en ligne, à l'extérieur du magasin ou à l'intérieur de celui-ci », affirme Mme Kalhans.

De plus, grâce à la carte Small Shop, American Express permet aux Canadiens de repérer plus facilement les entreprises locales où il est possible d'effectuer des achats en magasin ou en ligne. La société fournit également aux petites entreprises une gamme d'outils et de ressources marketing pour les aider à attirer leurs clients actuels et une nouvelle clientèle, et contribuer à la réussite de leur réouverture.

À l'échelle mondiale, American Express investit dans Shop Small sur six marchés internationaux pour stimuler les ventes d'entreprises locales. La campagne bat actuellement son plein sur plusieurs marchés, dont ceux du Royaume-Uni et d'Australie. Elle sera lancée plus tard ce mois-ci sur d'autres marchés. American Express mène la campagne Shop Small et le populaire programme Small Business Saturday aux États-Unis depuis 10 ans. Shop Small a été lancé au Canada en 2013, et c'est la première fois que la campagne y étend sa portée de manière aussi importante.

Pour en savoir plus sur l'offre et pour en profiter, rendez-vous à : www.americanexpress.ca/shopsmallfr

À propos d'American Express au Canada

American Express est une société mondiale de services qui offre à ses clients un accès à des produits, de l'information et des expériences qui enrichissent leur vie et contribuent au succès des entreprises. Fondée au Canada en 1853, American Express offre divers produits à l'intention des consommateurs et des entreprises. Obtenez davantage de renseignements à americanexpress.com/ca/fr/ et suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram.

À propos de Shop Small d'American Express

Shop Small est un mouvement national fondé par American Express pour attiser la passion pour les petites entreprises, attirer l'attention sur leurs précieuses contributions à leurs collectivités et à l'économie et inciter les consommateurs à les encourager. Shop Small célèbre les petites entreprises, qu'il s'agisse de commerces de détail, de restaurants, de centres de conditionnement physique, de salons de coiffure, etc.

Pour en savoir plus, visitez www.americanexpress.ca/shopsmallfr et suivez #ShopSmall.

À propos de l'enquête

Cette enquête a été menée par Morning Consult du 28 mai au 1er juin 2020 auprès d'un échantillon national de 750 consommateurs canadiens et d'un échantillon national de 500 propriétaires de petites entreprises canadiennes. Les entrevues ont été menées en ligne et les données ont été pondérées pour représenter un échantillon cible de consommateurs et de propriétaires de petites entreprises en fonction de l'âge et du sexe. Les résultats des deux échantillons comportent une marge d'erreur de plus ou moins 4 %.

