Amendements au Projet de loi omnibus municipal - L'UMQ demande aux parlementaires d'adopter le projet de loi 67 avant les Fêtes

MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue les amendements au projet de loi no 67, Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposés aujourd'hui par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest.

L'UMQ est satisfaite que le gouvernement du Québec enchâsse maintenant dans le projet de loi l'approche fondée sur le risque comme principe directeur du nouveau régime d'aménagement des zones inondables. « Si l'amendement est adopté tel quel, cette approche va permettre une adaptation de la planification urbaine à la réalité complexe des changements climatiques. Ainsi, on ne se basera plus seulement sur l'aléa et la récurrence pour prendre des décisions, mais bien sur l'exposition au risque. Cette modification a été demandée par l'UMQ lors des audiences publiques. C'est une excellente nouvelle! », a soutenu la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

Également, l'UMQ accueille favorablement l'amendement qui vise l'hébergement touristique de type Airbnb dans une résidence principale. « S'il est adopté, l'amendement permettra aux municipalités de conserver leur pouvoir d'interdire l'hébergement touristique de courte durée dans certaines situations et ainsi de répondre adéquatement aux attentes de quiétude de leur population. Cette modification au projet de loi est un gain majeur pour les municipalités, nous sommes très satisfaits », a ajouté Madame Roy.

L'UMQ a profité de l'occasion pour demander aux parlementaires de toutes les formations politiques d'adopter le projet de loi d'ici les Fêtes. « Il faut mettre en œuvre dès que possible le nouveau régime sur les inondations. Sinon, on reporte en février ou mars prochain. On ne sera pas prêts pour les prochaines crues printanières. On a été très agiles collectivement depuis mars dernier. Maintenant, il faut maintenir notre capacité d'action », a souligné la présidente de l'UMQ.

Le mémoire comprenant les recommandations intégrales proposées par l'UMQ dans le cadre de la commission parlementaire sur le projet de loi 67 est disponible en ligne sur son site Web.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca