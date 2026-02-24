Amendements au Projet de loi n° 11 : Des engagements positifs à concrétiser dès 2026

QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) salue le dépôt d'amendements au Projet de loi n° 11 - Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif, et s'attend à ce que les mesures annoncées soient en vigueur dès la saison forestière 2026.

Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, l'industrie a multiplié les démarches afin de faire valoir l'importance d'une intervention gouvernementale rapide et ciblée dans le but d'appuyer l'ensemble de la filière qui traverse une tempête sans précédent (droits de douanes américains, incertitude économique et régime forestier à moderniser). Il est vrai que ces amendements constituent un pas vers le déploiement de potentielles mesures visant à améliorer la compétitivité de l'industrie forestière québécoise par rapport à celles des autres provinces, mais cela à condition que ces dernières soient effectives dans les plus brefs délais.

« L'ensemble de la filière forestière revêt une importance névralgique pour l'économie québécoise et il faut agir maintenant pour renforcer sa stabilité, sa compétitivité et sa capacité d'investissement. Ce dont la filière forestière a besoin immédiatement, ce sont des actions gouvernementales rapides afin de traverser la tempête actuelle. Nous espérons l'adoption rapide du projet de loi, mais surtout, le déploiement, sans plus tarder, de mesures pour soutenir notre industrie et préparer sa relance », a affirmé Monsieur Michel Vincent, président du Conseil de l'industrie forestière du Québec.

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière contribue à la vitalité économique de plus de 900 municipalités au Québec, soit 83 % des municipalités québécoises. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie, directement et indirectement, près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

