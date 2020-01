Amendement au projet de loi 40 - Une des exigences des parents a été entendue

QUÉBEC, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est satisfaite de l'amendement concernant la composition du futur conseil d'administration déposé aujourd'hui au cours de l'étude détaillée du projet de loi 40 par le ministre de l'Éducation. Selon cet amendement, les parents siégeant sur le conseil d'administration seront élus par et parmi les membres du comité de parents et devront rester membres du comité de parents pendant leur mandat.

« Nous répétons depuis le dépôt de notre mémoire qu'un lien est essentiel entre le comité de parents et le conseil d'administration : je suis content que cette exigence ait été entendue. Ce changement permettra une meilleure communication et une meilleure prise en compte des besoins des élèves grâce à la vue d'ensemble du comité de parents », affirme Kévin Roy, président de la FCPQ.

La Fédération reste à l'écoute de la commission parlementaire pour s'assurer que ses autres recommandations soient prises en considération.

Pour consulter le mémoire et les recommandations de la FCPQ, cliquez ici.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis 45 ans, les comités de parents de 62 commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

