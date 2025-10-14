Aménagement forestier sur la Côte-Nord - CONSULTATION PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2025

BAIE-COMEAU, QC, le 14 oct. 2025/CNW/ - Du 14 octobre au 14 novembre 2025, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à une consultation publique portant sur les modifications prévues dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) du territoire public de la Côte-Nord, pour les unités d'aménagement 09351, 09471 et 09751.

Ces plans présentent des secteurs où pourraient être réalisées des interventions telles que la récolte de bois, le reboisement, les éclaircies, la préparation de terrain ainsi que la construction et la réfection de chemins multiusages.

Consultation des plans et transmission des commentaires

Les citoyens et les citoyennes sont invités à consulter les plans d'aménagement forestier et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant à la page suivante :

Québec.ca/consultations-foret-cote-nord .

La date limite pour participer à la consultation est le 14 novembre 2025 à 23 h 59.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Pour plus d'informations

Les spécialistes du Ministère sont disponibles pour vous renseigner sur la consultation, répondre à vos questions et vous aider à émettre vos commentaires, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, aux coordonnées suivantes :

Par courriel : [email protected]

Unité de gestion de Manicouagan-Outardes

(unité d'aménagement 09351)

Tél. : 418 295-4567, poste 0

Unité de gestion de Sept-Îles-Havre-Saint-Pierre-et-Anticosti

(unité d'aménagement 09471)

Tél. : 418 964-8300, poste 1

Unité de gestion des Escoumins-Forestville

(unité d'aménagement 09751)

Tél. : 418 233-2232, poste 0

