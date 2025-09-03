Aménagement forestier en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : Consultation publique du 3 au 28 septembre 2025

CAPLAN, QC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Du 3 au 28 septembre 2025, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. La population peut consulter ces plans et transmettre ses commentaires en ligne : Québec.ca/consultations-foret-gaspesie-iles.

Les plans soumis à la consultation visent les unités d'aménagement 111-61, 112-62 et 112-63. Ils présentent des secteurs où pourraient être réalisées des interventions comme la construction, l'amélioration ou la fermeture de chemins, la récolte de bois, la préparation de terrain en vue du reboisement, le reboisement et les travaux d'éducation de peuplements.

Séances d'information pour la population

Des séances d'information s'adressant à la population se tiendront à la salle multifonctionnelle, à Caplan, le 9 septembre, de 19 h à 20 h 30, et à l'Auberge La Seigneurie des Monts, à Sainte-Anne-des-Monts, le 10 septembre, de 19 h à 20 h 30. Elles auront lieu en personne et en ligne simultanément.

Les spécialistes du Ministère préciseront le contexte de la consultation, présenteront ensuite les secteurs de récolte potentiels et les travaux sylvicoles qui pourraient y être faits, puis rappelleront comment émettre des commentaires en ligne et quelles suites seront données aux préoccupations émises. Une période de questions réservée à la population participante conclura l'activité.

Pour participer en ligne, l'inscription est obligatoire avant le 9 septembre à midi : [email protected]. Un hyperlien et des instructions seront transmis aux participants et participantes par courriel. L'inscription n'est pas obligatoire pour participer en personne.

Rappelons que cette consultation vise à recueillir l'avis des personnes qui utilisent le territoire forestier public sur son aménagement. Elle ne mène ni à la révision de l'affectation du territoire public ni à celle des droits qui y ont été consentis.

Pour plus d'information

Les spécialistes du MRNF sont disponibles pour renseigner la population sur la consultation, pour répondre à ses questions et pour l'aider à émettre des commentaires dans le cadre de la présente consultation. On peut les contacter aux coordonnées suivantes :

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Bureau de Caplan

Courriel : [email protected]

Téléphone : 418 388-2125, poste 0

Bureau de Sainte-Anne-des-Monts

Courriel : [email protected]

Téléphone: 418 763-5581, poste 0

Bureau de Gaspé

Courriel : [email protected]

Téléphone : 418 360-8371, poste 0

Information :

Julie Gaudreault, conseillère en communication

Direction des communications

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts