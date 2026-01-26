Aménagement forestier en Abitibi-Témiscamingue - Consultation publique du 26 janvier au 19 février 2026
ROUYN-NORANDA, QC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Du 26 janvier au 19 février 2026, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les modifications prévues dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) sur le territoire public de la région.
Ces PAFIO présentent les secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux tels que la récolte de bois, le reboisement, des éclaircies, la préparation de terrain, la construction et la réfection de chemins multiusages dans les unités d'aménagement 081-51, 081-52, 082-51, 083-51, 084-51, 084-62 et 086-51.
Consultation des plans et transmission des commentaires
Les citoyennes et les citoyens sont invités à consulter les plans d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant à la page suivante :
Québec.ca/consultations-forêt-abitibi-témiscamingue
La date limite pour participer à la consultation est le 19 février 2026 à 23 h 59.
Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.
Séance d'information virtuelle
Les spécialistes du Ministère tiendront une séance d'information virtuelle où seront précisés les secteurs d'intervention potentiels présentés en consultation publique, la façon d'émettre des commentaires en ligne et les suites données aux préoccupations émises. Une période de questions des participants et participantes conclura l'activité.
La séance aura lieu le mercredi 28 janvier 2026 de 18 h à 19 h 30.
Pour y assister, veuillez-vous inscrire au plus tard la veille de la séance d'information, à 23 h 59, par courriel : [email protected]. Des instructions et un lien Internet seront transmis par courriel aux personnes inscrites pour qu'elles puissent participer à la rencontre.
Pour plus d'informations
Les spécialistes sont également disponibles, sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 aux coordonnées suivantes :
Par courriel : [email protected]
Unité de gestion du Témiscamingue
75, rue des Oblats Nord
Ville-Marie (Québec) J9V 1J2
Téléphone : 819 629-6494
Unité de gestion de Rouyn-Noranda
70, avenue Québec
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6R1
Téléphone : 819 763-3388
Unité de gestion de Val-d'Or
420, boulevard Lamaque
Val-d'Or (Québec) J9P 3L4
Téléphone : 819 354-4611
Unité de gestion de la Mégiscane
250, 14e Avenue Est
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
Téléphone : 819 737-2350
Unité de gestion de l'Harricana-Sud
1122, Route 111 Est
Amos (Québec) J9T 1N1
Téléphone : 819 444-5238
Unité de gestion du Lac-Abitibi
645, 1re Rue Est
La Sarre (Québec) J9Z 3P3
Téléphone : 819 339-7623
