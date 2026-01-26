Aménagement forestier en Abitibi-Témiscamingue - Consultation publique du 26 janvier au 19 février 2026

ROUYN-NORANDA, QC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Du 26 janvier au 19 février 2026, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les modifications prévues dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) sur le territoire public de la région.

Ces PAFIO présentent les secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux tels que la récolte de bois, le reboisement, des éclaircies, la préparation de terrain, la construction et la réfection de chemins multiusages dans les unités d'aménagement 081-51, 081-52, 082-51, 083-51, 084-51, 084-62 et 086-51.

Consultation des plans et transmission des commentaires

Les citoyennes et les citoyens sont invités à consulter les plans d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant à la page suivante :

Québec.ca/consultations-forêt-abitibi-témiscamingue

La date limite pour participer à la consultation est le 19 février 2026 à 23 h 59.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Séance d'information virtuelle

Les spécialistes du Ministère tiendront une séance d'information virtuelle où seront précisés les secteurs d'intervention potentiels présentés en consultation publique, la façon d'émettre des commentaires en ligne et les suites données aux préoccupations émises. Une période de questions des participants et participantes conclura l'activité.

La séance aura lieu le mercredi 28 janvier 2026 de 18 h à 19 h 30.

Pour y assister, veuillez-vous inscrire au plus tard la veille de la séance d'information, à 23 h 59, par courriel : [email protected]. Des instructions et un lien Internet seront transmis par courriel aux personnes inscrites pour qu'elles puissent participer à la rencontre.

Pour plus d'informations

Les spécialistes sont également disponibles, sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 aux coordonnées suivantes :

Par courriel : [email protected]

Unité de gestion du Témiscamingue

75, rue des Oblats Nord

Ville-Marie (Québec) J9V 1J2

Téléphone : 819 629-6494

Unité de gestion de Rouyn-Noranda

70, avenue Québec

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6R1

Téléphone : 819 763-3388

Unité de gestion de Val-d'Or

420, boulevard Lamaque

Val-d'Or (Québec) J9P 3L4

Téléphone : 819 354-4611

Unité de gestion de la Mégiscane

250, 14e Avenue Est

Senneterre (Québec) J0Y 2M0

Téléphone : 819 737-2350

Unité de gestion de l'Harricana-Sud

1122, Route 111 Est

Amos (Québec) J9T 1N1

Téléphone : 819 444-5238

Unité de gestion du Lac-Abitibi

645, 1re Rue Est

La Sarre (Québec) J9Z 3P3

Téléphone : 819 339-7623

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le Québec.ca/gouv/ressources-naturelles-forêts

