Aménagement forestier de secteurs touchés par des feux de forêt sur la Côte-Nord - CONSULTATION PUBLIQUE DU 15 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2025

BAIE-COMEAU, QC, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Du 15 janvier au 9 février 2025, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à une consultation publique portant sur les modifications qu'il prévoit apporter au plan d'aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) de l'unité d'aménagement 09751 sur le territoire public de la Côte-Nord. Ce PAFIO présente les secteurs d'intervention potentiels touchés par les feux de forêt de 2023 où sont planifiés des travaux de préparation de terrain, de reboisement ainsi que de réfection de chemins multiusages.

Consultation sur le plan d'aménagement forestier opérationnel - Unité d'aménagement visée 097-51 (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Consultation du plan et transmission des commentaires

Les citoyennes et les citoyens sont invités à consulter le plan d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant à Québec.ca/consultations-foret-cote-nord.

La date limite pour participer à la consultation est le 9 février 2025 à 23 h 59.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Pour plus d'informations

Les spécialistes du Ministère sont disponibles pour vous renseigner sur la consultation, répondre à vos questions et vous aider à émettre vos commentaires, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, aux coordonnées suivantes :

Unité de gestion des Escoumins-Forestville

(unité d'aménagement 09751)

Tél. : 418 233-2232, poste 0

Liens connexes :

