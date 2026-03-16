SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE, QC , le 16 mars 2026 /CNW/ - Du 16 mars au 10 avril 2026, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite la population à participer à une consultation publique portant sur des modifications prévues dans le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) pour la région de Lanaudière.

Aménagement forestier dans Lanaudière - Consultation publique du 16 mars au 10 avril 2026 (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Ce PAFIO présente des secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux. Ces derniers comprennent la construction et l'amélioration de chemins multiusages, la récolte de bois, la préparation de terrain, le reboisement et l'éducation de peuplement dans l'unité d'aménagement 062-71.

À titre préventif, des secteurs d'intervention susceptibles de faire l'objet d'un futur plan d'aménagement spécial, en raison de la progression rapide de l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette dans la région, sont également présentés dans le cadre de cette consultation. Afin d'éviter la perte de bois, ces secteurs pourraient être récoltés s'ils sont atteints par l'épidémie d'insectes.

Les travaux soumis à cette consultation sont prévus à l'intérieur des limites administratives des municipalités régionales de comté de Matawinie et D'Autray.

Consultation des plans et transmission des commentaires

Les citoyennes et les citoyens sont invités à consulter les plans d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant au Québec.ca/consultations-forêt-lanaudière.

Vous avez jusqu'au 10 avril 2026 à 23 h 59 pour transmettre vos commentaires.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

RENCONTRE EN PRÉSENTIEL

Mercredi 25 mars 2026 - De 14 h à 18 h

348, rue Principale, Saint-Émélie-de-l'Énergie, Québec

Les spécialistes du Ministère, de la municipalité régionale de comté de Matawinie et des industriels forestiers seront disponibles pour vous renseigner sur la consultation, répondre à vos questions et vous aider à émettre vos commentaires. Vous vous présentez au moment qui vous convient le mieux dans cette plage horaire.

INFORMATION SUR RENDEZ-VOUS

Les spécialistes du Ministère demeurent disponibles pour répondre aux questions des citoyens et citoyennes, par téléphone, au bureau en présentiel ou par vidéoconférence sur Internet, et pour fournir toute précision requise concernant les plans présentés ainsi que les modalités permettant de formuler des commentaires en ligne.

Communiquez avec nous

Pour obtenir des renseignements ou pour prendre un rendez-vous, communiquez avec nous aux coordonnées suivantes :

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Tél. : 450 886-0916, poste 708647

[email protected]

Liens connexes :

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Information : Marilou Séguin Direction des communications Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875



SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts