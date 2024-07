MUNICIPALITÉ D'EAST FERRIS, ON, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Un nouveau sentier polyvalent sera bientôt aménagé dans le village de Corbeil. Le raccordement de la promenade MacPherson reliera Corbeil à la route cyclable Voyageur, un itinéraire de 645 kilomètres pour le cyclisme de longue distance qui relie 29 collectivités de Sudbury à Ottawa.

Le gouvernement fédéral investit un peu plus de 1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif du Canada (FTA). Cet investissment a été annoncé par le député Anthony Rota et la mairesse d'East Ferris Pauline Rochefort. La municipalité d'East Ferris investit environ 182 000 $ dans le projet. La Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario et la Fondation Trillium ont également contribué au financement du sentier.

Une fois aménagé, le raccordement de la promenade MacPherson ajoutera environ 7 kilomètres de sentiers polyvalents dotés de balises, de bancs, de supports à vélos et de stations de réparation de vélos, ce qui améliorera la sécurité et les liaisons pour les usagers du transport actif. Le projet permettra de créer une liaison quatre saisons entre le centre de loisirs de plein air de Corbeil et la rampe de mise à l'eau et la plage publique du lac Trout.

« C'est une excellente nouvelle pour la Municipalité d'East Ferris. Grâce au sentier quatre saisons, les membres de la collectivité disposeront de voies sûres et accessibles où ils pourront entre autres marcher, faire du vélo, faire du patin à roues alignées et faire de la raquette. Cet investissement témoigne de notre engagement à améliorer la qualité de vie au sein de nos collectivités. »

L'honorable Anthony Rota député de Nipissing--Timiskaming, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous remercions le gouvernement du Canada de soutenir le plan de transport actif d'East Ferris dans le cadre du Fonds pour le transport actif. Grâce à ce financement, les piétons et les cyclistes d'East Ferris et de Trout Lake pourront se rendre plus facilement à la route cyclable Voyageur de 645 km, ainsi qu'au centre de loisirs de Corbeil. »

Pauline Rochefort, mairesse d'East Ferris

Le gouvernement fédéral investit $1,027,433 dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la de la municipalité d'East Ferris s'élève $182,051 .

dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la de la municipalité d'East Ferris s'élève . Le gouvernement de l' Ontario a déjà annoncé une contribution conjointe de 522 904 $ provenant de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l' Ontario (L' Ontario améliore l'infrastructure communautaire et des loisirs à Nipissing ) et de la Fondation Trillium (subvention de 229 000 $ provenant de la FTO pour deux projets à East Ferris).

a déjà annoncé une contribution conjointe de 522 904 $ provenant de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du l' (L' améliore l'infrastructure communautaire et des loisirs à ) et de la Fondation Trillium (subvention de 229 000 $ provenant de la FTO pour deux projets à East Ferris). Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

est la première approche stratégique pancanadienne Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, renforcer l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et aux mêmes possibilités, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

