Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 20, en direction est, entre Sainte-Julie et Beloeil - Reprise des travaux dès le 22 mars

LONGUEUIL, QC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de la reprise, dès le 22 mars, des travaux complémentaires à l'aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 20 (autoroute Jean-Lesage), en direction est, entre Sainte-Julie et Beloeil.

Cette année, les interventions permettront de terminer le prolongement de la voie de circulation de l'autoroute 20, vers l'est, entre les bretelles de sortie no 102 à Sainte-Julie et no 105 à Saint-Mathieu-de-Belœil, de réaménager la bretelle d'entrée no 112 à Beloeil et d'ajouter une troisième voie de circulation sur le pont Arthur-Branchaud. Par la suite, toutes les voies de circulation de l'autoroute 20, en direction est, seront asphaltées entre la sortie no 102 à Sainte-Julie et pont Arthur-Branchaud à Beloeil. Les travaux se poursuivront jusqu'à la fin novembre. Le chantier fera relâche l'hiver prochain.

Entraves et gestion de la circulation

Afin de limiter les répercussions des travaux sur les usagers de la route, deux voies de circulation seront maintenues le jour sur l'autoroute 20 dans les deux directions. En direction est, les voies de circulation seront déviées vers la gauche, ce qui implique la fermeture de la voie réservée sur certains tronçons, entre la bretelle de sortie no 102 à Sainte-Julie et le pont Arthur-Branchaud.

En tout temps, la vitesse de circulation est abaissée à 80 km/h en direction est et à 90 km/h en direction ouest.

Du 22 mars jusqu'à la fin novembre, le soir et la nuit

En fonction de l'avancement du chantier, les entraves suivantes sont à prévoir :

Entraves sur l'autoroute 20

Fermetures occasionnelles d'une direction de l'autoroute 20, entre la sortie n o 102 ( Sainte-Julie, Saint-Amable, Saint-Bruno-de-Montarville ) et la sortie n o 115 ( Grande Allée, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Damase ) avec une circulation à contresens sur la chaussée opposée, laissant une voie par direction. La vitesse est abaissée à 70 km/h dans la zone à contresens.

102 ( ) et la sortie n 115 ( ) avec une circulation à contresens sur la chaussée opposée, laissant une voie par direction.

Fermetures de bretelles sur l'autoroute 20 en direction est

Fermetures complètes occasionnelles des bretelles de sortie ou d'entrée situées entre la bretelle de sortie no 102 (Sainte-Julie, Saint-Amable, Saint-Bruno-de-Montarville) et le secteur de la bretelle de sortie no 113 (Route 133, Mont-Saint-Hilaire (chemin des Patriotes), Saint-Charles-sur-Richelieu).

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Des périodes intensives de travaux seront requises à certains moments. D'autres communiqués suivront à cet effet.

Les travaux pourraient être reportés ou prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web : Québec.ca/joindre-ministère-transports.

S'inscrire à la liste d'envoi

Des informations sur l'avancement du projet seront transmises par courriel aux personnes abonnées à cette liste d'envoi : bit.ly/3KK47QX.

Lien connexe

Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 20 est entre Sainte-Julie et Belœil

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724