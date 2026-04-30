Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 1er au 4 mai

MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires recommandent de planifier ses déplacements.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

Entraves de fin de semaine, du 1er au 4 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Pont Honoré-Mercier, du 2 au 4 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Échangeur A-13 / A-520, du 1er au 4 mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De samedi 3 h à lundi 5 h

Circulation à contresens sur le pont en direction de Montréal (pont aval) - 1 voie par direction.

Par défaut : les accès rue Airlie / voie réservée vers R-138 ouest.

Détour : via avenue Lafleur et rue Clément. Pour la voie réservée, détour via avenue du Trésor-Caché, boulevard Lasalle, rue des Oblats, rue Airlie et suivre détour via avenue Lafleur et rue Clément.

Note : fermeture complète du boul. Lasalle, entre l'avenue Lafleur et avenue du Trésor-Caché. Détour : en provenance du boul. LaSalle via rue Airlie. En provenance de l'avenue Lafleur, via boul. Lasalle, rues Orchard et Monette et avenue Lafleur. En provenance de l'avenue du Trésor-Caché, via boul. Lasalle, rues Bélanger et Airlie.

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

ÉCHANGEUR A-13 / A-520 (Côte-de-Liesse)

De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

À Montréal, sur l'A-13 nord, fermeture complète de la sortie 3-O (A-520 ouest).

Détour : demi-tour à la sortie 6 (A-40), via les bretelles de l'échangeur A-13 / A-40.

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal, sur le chemin de la Côte-de-Liesse ouest, fermeture complète entre la montée de Liesse et l'avenue Renaud.

Détour : via montée de Liesse sud et rue Hickmore

Par défaut : l'accès en provenance de la montée de Liesse.

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

À PRÉVOIR

Événement spécial - Centre Bell

Vendredi 1er mai, dès 13 h, fermeture du quadrilatère entre la rue de la Montagne, la rue Peel, le boulevard René-Lévesque et l'avenue des Canadiens-de-Montréal. La réouverture des voies varie en fonction de la durée du match.

Réseau express métropolitain (REM)

Des travaux planifiés sur le réseau entraîneront une ouverture tardive du service les 2 et 3 mai. Les premiers départs aux stations Deux-Montagnes et Brossard se feront à 7 h 30 et à 7 h 35 à la station Gare Centrale.

Reprise du chantier de reconstruction du pont d'étagement au-dessus de la 43e Avenue

Dans le cadre des travaux de reconstruction des ponts d'étagement au-dessus de l'A-13 et au-dessus de la 43e Avenue, dans l'axe de l'autoroute 520 (Côte-de-Liesse), des fermetures sont requises dans le cadre des travaux de reconstruction des ponts d'étagement au-dessus de l'A-13 et au-dessus de la 43e Avenue. Ces travaux, qui reprendront le 3 mai, s'achèveront au début de l'été 2026. Voir le communiqué.

Autoroute 40 - Début des travaux d'asphaltage entre le pont Charles-De Gaulle et la R-341

Dès le 4 mai prochain, début des travaux d'asphaltage et de réfection de ponceaux de l'A-40 (Félix Leclerc), en direction est, entre le pont Charles-De Gaulle et la R-341 (montée de l'Épiphanie, boulevard Louis-Philippe-Picard) et en direction ouest, de la R-341 jusqu'à l'ouest du pont Benjamin Moreau. Ce chantier, qui se déroulera en 2026 et en 2027 (avec une pause hivernale), permettra d'améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers de la route. Voir le communiqué.

Autoroute 30 ouest, entre Sainte-Julie et Boucherville

Dès le 3 mai prochain, des structures de supersignalisation situées sur l'A-30 ouest, entre la sortie 87 à Sainte-Julie et l'échangeur des autoroutes 20 et 30, à Boucherville, seront remplacées. Les travaux, effectués de soir et de nuit, se termineront vers la mi-juillet.

Route 340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) à Vaudreuil-Dorion

À Vaudreuil-Dorion, sur la R-340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes), circulation en alternance dans les deux directions entre le chemin de la Petite-Rivière et le boulevard de la Gare, de vendredi 20 h à dimanche 21 h.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable (https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx), Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724