Aux matchs des Maple Leafs et des Raptors, être un client ou une cliente de la Banque Scotia est payant.

TORONTO, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Cette saison, les clientes et les clients de la Banque Scotia peuvent rehausser leur expérience de fan aux matchs à domicile des Maple Leafs et des Raptors de Toronto grâce aux Avantages Scotia. En effet, la Banque Scotia, en partenariat avec Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE), a lancé les Avantages Scotia dans son application mobile pour sa clientèle qui assiste aux matchs à domicile des Maple Leafs et des Raptors au Scotiabank Arena lors de la saison 2024-2025.

Améliorez votre expérience de fan au Scotiabank Arena grâce aux Avantages Scotia (Groupe CNW/Scotiabank)

Les clientes et les clients de la Banque Scotia ont maintenant accès à des expériences exclusives avec les Avantages Scotia à chaque match à domicile des Maple Leafs et des Raptors cette saison, notamment* :

Un sac de maïs soufflé gratuit

Une entrée prioritaire aux portes désignées

Un service de mise en consigne de sac gratuit

Des écussons exclusifs pour personnaliser ses accessoires

Au moyen de promotions et de tirages réguliers, les Avantages Scotia offrent également à la clientèle de la Banque Scotia les possibilités suivantes* :

Voyager pour assister aux matchs sur la route

Observer l'entraînement matinal des Maple Leafs

Obtenir un accès prioritaire aux matchs de série éliminatoire

Patiner au Scotiabank Arena

Gagner des billets de concert

Être au premier rang de l'entraînement extérieur des Maple Leafs

Obtenir un surclassement de siège

Accéder à des expériences exclusives de la LNH

« Notre partenariat avec MLSE et le Scotiabank Arena a toujours été axé sur le renforcement du sentiment de communauté et sur notre engagement commun envers la ville, les fans et la collectivité diversifiée que nous servons, déclare Laura Curtis Ferrera, cheffe, Marketing, pour la Banque Scotia. Les Avantages Scotia sont la plus récente évolution de notre vision de rehausser l'expérience de la clientèle de la Banque Scotia et des fans lors des matchs des Maple Leafs et des Raptors. »

« Tout au long de notre partenariat avec la Banque Scotia, qui dure déjà depuis plusieurs années, nous avons travaillé ensemble afin de repousser les limites du possible et d'offrir des expériences exceptionnelles aux fans des Maple Leafs et des Raptors, affirme Jordan Vader, vice-président principal, Partenariats mondiaux, pour MLSE. Comme nous avons pour mission de renforcer les liens entre nos équipes et leurs fans, nous sommes fiers de présenter le programme Avantages Scotia et d'établir une nouvelle norme en matière d'engagement et d'expérience pour les fans dans notre communauté. »

Pour accéder à votre carte Avantages Scotia, connectez-vous à l'application de services bancaires mobiles de la Banque Scotia, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Avantages au Scotiabank Arena. Pour plus d'informations sur les Avantages Scotia, consultez la page banquescotia.com/avantages.

*Des conditions s'appliquent. Aucun achat requis. Visitez le

banquescotia.com/avantages.

