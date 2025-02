BEHCHOKO, NT, le 27 févr. 2025 /CNW/ - La crise des drogues toxiques illégales et des surdoses a des conséquences tragiques sur les communautés partout au Canada. Nos familles, nos amis et nos voisins ont été touchés par cette crise tragique de santé publique. L'approche du Canada consiste à fournir l'accès à une gamme complète de services de santé et de tirer parti des outils à notre disposition pour sauver des vies, orienter les gens vers les soins et assurer la sécurité des communautés.

Hier, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 1,9 million de dollars à Tlicho Leagia Ts'iili Ko pour son projet intitulé « Tlicho No One Left Alone ». Dans le cadre de ce projet, des services de consultation et d'accompagnement au rétablissement, des services de réduction des risques et des services de suivi seront proposés et du soutien sera fourni aux personnes en voie de rétablissement dans la région des Tlichos, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le projet permettra également de former les personnes ayant une expérience passée et présente, le personnel et les membres des communautés autochtones à l'accompagnement au rétablissement, afin de mettre en place un système de soutien communautaire dont les gens ont besoin.

Le gouvernement du Canada tient à soutenir les partenaires et les organismes communautaires qui œuvrent pour sauver des vies. Ce projet est financé par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS).

Citations

« Nous sommes conscients des conséquences tragiques de la consommation de substances sur les familles, les amis et les communautés partout au Canada. Notre approche globale et compatissante cherche à connecter les gens aux soins et à sauver des vies. Nous accordons notre soutien aux organismes communautaires solidement implantés dans leur communauté, qui jouissent de la confiance de leurs clients, en plus de posséder les connaissances de première main nécessaires pour améliorer concrètement la vie des gens. Et nous mettons tout en œuvre pour enrayer cette crise et bâtir un avenir plus sûr, plus sain et plus bienveillant pour toute la population canadienne. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Le Canada est toujours confronté aux tragédies de l'approvisionnement illégal en drogues toxiques et à la crise des surdoses, une crise qui n'épargne pas les résidents de Behchoko ou de toute autre communauté. Nous tenons à soutenir les organismes qui ont la confiance de leurs communautés et qui aident les personnes en difficulté à obtenir les soins et le soutien dont elles ont besoin. Nous continuerons à travailler ensemble pour permettre aux gens d'accéder aux soins de santé et sauver des vies. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« La dépendance n'est pas un problème isolé qu'on peut résoudre avec une approche unique. Elle est enracinée et entrecroisée avec de nombreux problèmes. Nous devons donc adopter une approche communautaire, factuelle et culturellement sure pour résoudre cet enjeu douloureux et éprouvant pour nos communautés. Ainsi, grâce au financement du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada, le Tłįchǫ Łeàgı̨ą Ts'ı̨ı̨lı̨ Kǫ/ Tlicho Friendship Centre (Centre d'amitié tlicho) entame la mise en œuvre d'un programme communautaire dans les quatre communautés tlicho (Behchoko, Whati, Gameti et Wekweeti). Forts de nos forces collectives et collaboratives au sein de nos communautés, nous sommes convaincus que nous apporterons une contribution positive aux communautés tlicho. »

-Tłįchǫ Łeàgı̨ą Ts'ı̨ı̨lı̨ Kǫ / Tlicho Friendship Centre, Behchoko, Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref



Par le biais d'investissements annoncés dans le budget 2023, le gouvernement du Canada accorde 144 millions de dollars dans le cadre du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres mesures d'intervention en matière de santé publique fondées sur des données probantes.

accorde 144 millions de dollars dans le cadre du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres mesures d'intervention en matière de santé publique fondées sur des données probantes. Depuis 2017, plus de 700 millions de dollars ont été engagés dans plus de 430 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada .

