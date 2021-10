Cette optimisation métabolique exploite le processus de recyclage cellulaire, appelé « autophagie ». Et elle aurait un double effet positif ! L'autophagie chez les CD4 fournit des acides aminés, dont la glutamine, pour alimenter la mitochondrie qui sert de centrale énergétique pour les cellules. Cette énergie est ensuite utilisée pour sécréter la protéine interleukine-21 (IL-21) qui joue un rôle clé dans la défense contre le VIH-1.

Les chercheurs ont montré, dans une étude précédente, que l'IL-21 permet de « rééduquer » le système immunitaire des patients atteints du VIH. En effet, la protéine optimise l'apport énergétique des cellulaires immunitaires lymphocytes CD8 et, par le fait même, leur système de défense.

Une voie prometteuse

« Il est important qu'un seul traitement agisse de manière positive sur l'ensemble du système immunitaire, pas uniquement sur une sous-population de cellules. Puisque ces dernières s'entraident et communiquent les unes avec les autres, l'effet bénéfique de l'autophagie pour différentes populations cellulaires appuie l'importance de cette voie d'un point de vue thérapeutique », souligne le professeur van Grevenynghe.

« Nos résultats corroborent et consolident l'utilité thérapeutique de l'autophagie face au VIH-1 et, potentiellement, à d'autres infections virales. Ce mécanisme moléculaire a le potentiel d'orchestrer une réponse antivirale efficace en fournissant diverses substances énergétiques pour alimenter le métabolisme mitochondrial », rapporte Hamza Loucif.

La majorité des personnes infectées par le VIH-1 doivent prendre des traitements antirétroviraux quotidiens, qui ne restaurent pas complètement le bon fonctionnement de leur système immunitaire. Agir sur la voie métabolique pourrait éventuellement fournir une protection naturelle contre le virus.

À propos de l'étude

L'article « Autophagy-dependent glutaminolysis drives superior IL21 production in HIV-1-specific CD4 T cells », par Hamza Loucif, Xavier Dagenais-Lussier, Daina Avizonis, Luc Choinière, Cherifa Beji, Léna Cassin, Jean-Pierre Routy, Jörg H. Fritz, David Olagnier et Julien van Grevenynghe, a été publié le 6 octobre 2021 dans la revue Autophagy. Le professeur van Grevenynghe souligne la contribution de la Fondation Armand-Frappier à cette recherche, notamment pour l'achat de la plateforme Agilent Seahorse XFe96 Analyzer qui permet l'analyse du flux métabolique des cellules vivantes en temps réel. L'étude a également reçu un soutien financier du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et du Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS).

À propos de l'INRS



L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

