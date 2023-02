Améliorer la protection et le niveau de confiance des consommateurs dans le secteur de l'assurance en Ontario

TORONTO, le 28 févr. 2023 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) établit son approche en matière de surveillance et d'évaluation des risques avec la publication du Cadre de surveillance axée sur le risque (CSAR-I) pour les compagnies d'assurance constituées en Ontario et les assureurs réciproques.

Cette ligne directrice contribuera à la stabilité du secteur des assurances et clarifiera les processus et les pratiques que l'ARSF suivra au moment d'établir des plans de surveillance et de prendre des mesures connexes. L'approche correspond aux normes internationales et aux pratiques exemplaires en matière de surveillance de l'assurance.

« Il s'agit d'une étape importante qui renforcera le secteur des assurances et mènera à une meilleure protection des consommateurs », a déclaré Mehrdad Rastan, vice-président directeur, caisses et surveillance prudentielle, ARSF. « Cette initiative favorisera la sécurité et la stabilité et améliorera la réputation des assureurs constitués en personne morale en Ontario. »

La ligne directrice soutiendra les efforts de l'ARSF visant à :

contribuer à la confiance du public dans le secteur des assurances et promouvoir des normes de conduite professionnelles élevées dans ce secteur;

protéger les droits et intérêts des titulaires de police;

favoriser le développement de secteurs des services financiers solides, durables, concurrentiels et novateurs;

promouvoir la stabilité du secteur et y contribuer, en permettant aux assureurs d'être concurrentiels tout en prenant des risques raisonnables.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs, afin d'assurer la sécurité, l'équité et le choix financiers pour tous.

