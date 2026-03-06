MONTRÉAL, le 6 mars 2026 /CNW/ - Les femmes au Canada méritent un meilleur accès aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR), ainsi qu'à des ressources sûres, précises et exemptes de stigmatisation. Pourtant, de nombreuses femmes continuent de se heurter à des obstacles importants lorsqu'elles cherchent à accéder à des services essentiels, tels que l'avortement, les traitements de fertilité, les soins de l'endométriose et le soutien à la ménopause. Il est essentiel de combler ces lacunes afin de garantir que toutes les femmes puissent prendre des décisions éclairées concernant leur santé et bénéficier de soins opportuns, compatissants et complets.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un financement de plus de 5,4 millions de dollars pour soutenir cinq organisations nationales par l'intermédiaire du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive afin de réduire les obstacles à l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Ce fonds soutient un large éventail de projets innovants et fondés sur des données probantes qui améliorent l'accès des femmes et d'autres groupes défavorisés aux services et aux ressources de santé sexuelle et reproductive dont ils ont besoin. Les organisations qui bénéficieront du financement annoncé aujourd'hui sont les suivantes :

Abortion Care Canada, avec 949 038 dollars

Fertility Matters Canada, avec 860 078 dollars

L'Association canadienne des sages-femmes, avec 728 305 dollars

Le Réseau de l'Endométriose du Canada, avec 966 884 dollars

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, avec 1,93 million de dollars

Grâce à ce financement, ces organisations développeront des ressources et sensibiliseront le public aux soins liés à l'avortement, à l'endométriose, à la fertilité et à la ménopause et la périménopause. Les projets contribueront à améliorer les soins prodigués et à éliminer les obstacles qui peuvent empêcher les femmes d'accéder aux soins dont elles ont besoin, tels que la stigmatisation et la discrimination, ainsi que l'isolement géographique dans les communautés rurales.

Une société et une économie fortes reposent sur l'égalité des femmes, qui doivent pouvoir réussir sans être freinées par des obstacles systémiques. En améliorant l'accès à l'information, aux outils et aux aides pour ces problèmes de santé, nous pouvons aider les femmes à s'épanouir, renforçant ainsi la main-d'œuvre et l'économie du Canada.

Citations

« L'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive est essentiel à la santé, à l'autonomie et à la pleine participation d'une personne à la société. Cet investissement aidera les organisations partout au pays à combler les lacunes dans l'accès aux soins nécessaires pour les femmes et les filles. En renforçant ces mesures de soutien, nous aidons les gens à participer pleinement à la vie professionnelle, familiale et communautaire, ce qui contribue à renforcer l'économie et à améliorer la santé des communautés partout au Canada. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Depuis 2021, le gouvernement du Canada a soutenu 42 projets par l'intermédiaire du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive. Ces projets améliorent l'accès aux soins, à l'information et aux services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes qui font face aux plus grands obstacles dans l'accès aux soins. »

Marie-Gabrielle Ménard

Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme)

« Depuis sa création en 2024, le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive de Santé Canada soutient des projets qui rendent les services de santé sexuelle et reproductive plus accessibles aux femmes. Les organisations que le gouvernement du Canada soutient aujourd'hui aideront les femmes de tout le Canada à obtenir des soins et du soutien dans la dignité et le respect. »

L'honorable Marc Miller

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« De nombreuses personnes auront besoin de soins de santé sexuelle ou reproductive à des moments critiques de leur vie. Ce financement ciblé vise à favoriser de nouvelles approches communautaires ou menées par les intervenants qui s'attaquent à ces obstacles et améliorent la sécurité et la pertinence culturelles des soins. »

L'honorable Steven Guilbeault

Député de Laurier-Sainte-Marie

« L'accès équitable à l'avortement à l'échelle nationale est essentiel pour l'égalité des sexes et l'autonomie corporelle. Cependant, il existe encore des obstacles importants à l'accès aux soins, bien au-delà des obstacles plus connus tels que les disparités géographiques. Le financement accordé à Abortion Care Canada garantit que les personnes qui ont recours à l'avortement aujourd'hui bénéficient d'un soutien adéquat et nous permet de concevoir et de mettre en œuvre des solutions pour éliminer durablement les obstacles à l'avenir. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons protéger et améliorer l'accès à l'avortement grâce à des investissements intelligents et efficaces. »

TK Pritchard

Directeur général, Abortion Care Canada

« Cet investissement nous permet de nous associer directement aux communautés autochtones et 2ELGBTQIA+ afin de créer des outils et des ressources de navigation en matière de fertilité qui soient adaptés à la culture et à la communauté. En mettant en avant les expériences vécues et en co-créant des ressources, nous garantissons que les futures familles bénéficieront d'un soutien directement façonné par ces communautés. »

Carolynn Dubé

Directrice générale, Fertility Matters Canada

« Les sages-femmes constituent une solution éprouvée et rentable à la crise des soins de santé au Canada, car elles élargissent l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive primaires dans toutes les communautés, y compris les zones rurales, éloignées et mal desservies. Le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive rend ce travail possible en investissant dans le développement de la main-d'œuvre, la formation clinique, le leadership et la mobilisation des connaissances. Il soutient des soins adaptés à la culture, renforce l'intégration du système et fait progresser des modèles axés sur l'équité qui réduisent la pression sur le système de santé tout en améliorant les résultats pour les familles. »

CJ Blennerhassett

Présidente, Association canadienne des sages-femmes

« L'endométriose touche près de deux millions de Canadiennes, mais le diagnostic peut prendre des années, en particulier chez les jeunes. Grâce au soutien du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive de Santé Canada, nous développons des programmes d'éducation adaptés aux jeunes, des campagnes de sensibilisation, des outils numériques et des partenariats communautaires afin d'améliorer le dépistage précoce, de réduire les délais et de garantir que les jeunes soient écoutées, entendues et soutenues, afin de construire un avenir meilleur pour la prochaine génération vivant avec l'endométriose. »

Katie Luciani

Directrice générale, Réseau de l'Endométriose du Canada

« La ménopause et la périménopause sont des aspects essentiels de la santé des femmes, pourtant souvent négligées et mal comprises dans la société. Grâce au soutien financier accordé au projet Beyond the Hot Flash: Building Capacity for Equitable Menopause Care through Evidence and Education, la SOGC veillera à ce que les professionnel(le)s de la santé disposent des recommandations de soins les plus récentes, fondées sur les meilleures données probantes. Ce projet permettra également de combler d'importantes lacunes, notamment en ce qui concerne le diagnostic et le traitement de la périménopause et de la ménopause, ainsi que la lutte contre la mésinformation et la désinformation entourant les options de traitement. La SOGC remercie le gouvernement fédéral pour son soutien continu, son partenariat et ses efforts visant à créer plus d'occasions pour les femmes au Canada d'améliorer leur bien-être. »

Dre Lynn Murphy-Kaulbeck

Présidente, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

Faits en bref

Le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive a été créé afin de soutenir un large éventail de projets novateurs et fondés sur des données probantes destinés aux Canadiennes et aux Canadiens qui courent un risque accru de souffrir de problèmes de santé sexuelle et reproductive, notamment les jeunes, les membres des communautés 2ELGBTQI+, les Autochtones et les personnes racialisées.

Depuis 2021, grâce au Fonds pour la santé sexuelle et reproductive, le gouvernement du Canada a versé 86,4 millions de dollars pour soutenir 40 projets visant à réduire les obstacles aux services et aux mesures de soutien en matière de santé sexuelle et reproductive pour les communautés défavorisées.

L'endométriose peut perturber considérablement la participation des femmes à la vie scolaire, professionnelle et communautaire. Pour beaucoup, des symptômes non pris en charge peuvent entraîner des occasions manquées, une baisse de productivité et des difficultés à s'engager pleinement dans les activités quotidiennes.

La ménopause peut également avoir des répercussions économiques mesurables, car elle survient souvent à un âge où les femmes occupent des postes de haut niveau ou atteignent leur potentiel de rémunération maximal. Lorsque les symptômes ne sont pas pris en charge, les effets peuvent se traduire par une baisse de productivité, une augmentation de l'absentéisme et des répercussions plus larges sur le rendement de l'organisation.

