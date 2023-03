MONTRÉAL, le 14 mars 2023 /CNW/ - L'accès à la justice est une valeur canadienne fondamentale et fait partie intégrante d'une société juste et équitable fondée sur la primauté du droit. Notre gouvernement s'est engagé à offrir aux peuples autochtones et aux autres communautés racisées partout au pays un accès juste et équitable à la justice, et à s'attaquer au racisme et à la discrimination systémiques sous toutes leurs formes et à toutes les étapes du système de justice.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, accompagné par Na'kuset, directrice exécutive du Foyer pour femmes autochtones de Montréal (FFAM), a annoncé l'octroi d'une aide visant à améliorer l'accès à la justice pour les familles autochtones à Montréal, au Québec.

La Clinique d'information juridique pour le soutien aux familles du FFAM offre gratuitement des conseils juridiques et des services de soutien aux femmes, aux jeunes et aux familles autochtones. Elle offre également des séances d'éducation et d'information juridiques pour aider les familles autochtones à Montréal à mieux comprendre leurs droits et ceux de leurs enfants, y compris dans le contexte de la protection de la jeunesse, de la garde d'enfant et de la violence familiale.

Grâce à ses services, la Clinique permettra de combler les nombreuses lacunes et de lutter contre les obstacles à l'accès à la justice auxquels sont trop souvent confrontées les familles autochtones au Canada. En offrant gratuitement des conseils juridiques, du soutien et des occasions d'apprentissage, le FFAM et sa clinique renforcent l'autonomie des femmes et des familles autochtones pour leur permettre de faire valoir leurs droits reconnus par la loi. Cela permettra de s'attaquer aux taux alarmants de surreprésentation des enfants autochtones en placement familial.

Le ministère de la Justice Canada octroie un financement de 919 275 $ sur quatre ans dans le cadre du Programme juridique de partenariats et d'innovation pour soutenir la Clinique d'information juridique pour le soutien aux familles du FFAM. Ce financement a commencé le 1er octobre 2022.

« Nous sommes heureux d'obtenir ce financement, qui nous permettra d'offrir à la population autochtone en milieu urbain des services juridiques professionnels et adaptés à la culture en ce qui a trait aux familles. Dans les faits, nos enfants ont été pris en charge par les services sociaux de génération en génération. Nous pouvons maintenant offrir aux familles des services professionnels, afin de commencer le processus de réunification pour les générations de demain. »

Na'kuset

Directrice exécutive, Foyer pour femmes autochtones de Montréal



« Nous sommes déterminés à lutter contre la discrimination et le racisme systémiques, qui sont des réalités douloureuses pour les peuples autochtones partout au pays. Au cœur de cette démarche, nous devons nous assurer que les peuples autochtones ont accès aux services dont ils ont besoin, là où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin. En soutenant le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, nous contribuons à des changements systémiques et à l'amélioration de l'accès à la justice et de l'équité dans notre système de justice. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada



« Il est essentiel de collaborer et d'établir des partenariats avec des organisations autochtones pour faire progresser la réconciliation et transformer la relation entre les peuples autochtones et le système de justice. Le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, avec sa Clinique d'information juridique pour le soutien aux familles, est un partenaire essentiel dans le cadre de ces efforts et pour l'autonomisation des femmes et des enfants autochtones. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones



Faits en bref

Le FFMA offre des services de première ligne aux femmes et aux enfants des Premières Nations, inuits et métis afin de promouvoir leur autonomisation et leur indépendance. Le FFAM est le seul foyer pour femmes de Montréal offrant des services exclusivement aux femmes et aux enfants autochtones. Ses programmes internes, de même que ses services de proximité, facilitent le processus de guérison des femmes et les aident en même temps à retrouver un équilibre dans leur mode de vie.

Le budget de 2021 prévoyait un financement de 21,5 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la prestation de conseils juridiques et la mise en place de ressources adaptées à la culture et pour lancer un projet pilote sur la prestation de services de conseils juridiques destinés aux communautés racisées à l'échelle du Canada . Ce financement permet d'aider les organisations qui offrent gratuitement de l'éducation et de l'information juridiques au public ainsi que celles qui fournissent des services et des conseils juridiques aux communautés racisées. Le financement octroyé au FFAM fait partie de cet investissement.

. Ce financement permet d'aider les organisations qui offrent gratuitement de l'éducation et de l'information juridiques au public ainsi que celles qui fournissent des services et des conseils juridiques aux communautés racisées. Le financement octroyé au FFAM fait partie de cet investissement. En consultation et en collaboration avec les partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux, le ministère de la Justice Canada élabore une stratégie en matière de justice autochtone pour lutter contre la discrimination systémique et la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice. La Stratégie permettra de déterminer les initiatives nécessaires en matière de législation, de programmes et de politiques, en s'appuyant sur le vécu des peuples autochtones au Canada .

