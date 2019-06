Améliorer l'abordabilité des logements pour les familles de la classe moyenne à Toronto

TORONTO, le 27 juin 2019 /CNW/ - Les familles de la classe moyenne à Toronto travaillent fort et méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable où elles peuvent s'épanouir et consacrer plus de temps à leurs enfants.

Aujourd'hui, le député de Spadina-Fort York et secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Adam Vaughan, au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé la construction et le financement de 761 logements locatifs neufs à Toronto qui permettront à un plus grand nombre de familles de la classe moyenne d'avoir un chez-soi.

Dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, le gouvernement fédéral investit 357 millions de dollars dans la construction de trois tours qui compteront au total 761 logements, dont 229 seront des logements abordables et 532 des logements du marché, et qui incluront 4 371 pieds carrés d'espace non résidentiel.

Cet ensemble, qui sera situé dans le bloc 8 du quartier West Don Lands au centre-ville de Toronto, offrira des options de logement abordable à proximité des réseaux du transport en commun, des écoles et des services pour les familles à revenu moyen.

Citations

« Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, un plus grand nombre de Canadiens de la classe moyenne - et de ceux qui travaillent fort pour en faire partie - trouveront des logements sûrs, accessibles et abordables dans des collectivités où les familles peuvent s'épanouir et où les enfants peuvent apprendre et grandir. C'est une excellente nouvelle pour les familles de la classe moyenne de Toronto qui emménageront dans ces logements locatifs abordables. Notre gouvernement est déterminé à accroître l'offre de logements locatifs pour les Canadiens grâce à des projets comme ceux que nous annonçons aujourd'hui. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Notre gouvernement fait don de terres provinciales d'une valeur de 117 millions de dollars pour soutenir la création de logements locatifs et de logements abordables grandement nécessaires dans le centre-ville de Toronto. Nous sommes fiers de travailler avec plusieurs partenaires afin d'accroître l'offre de logements pour les gens de l'Ontario. Grâce à cette contribution, des personnes et des familles auront accès à des logements abordables. » - Christine Hogarth, Députée à l'Assemblée législative de l'Ontario, Etobicoke - Lakeshore

« L'annonce d'aujourd'hui est un autre exemple de l'excellent partenariat qui existe entre la Ville de Toronto et le gouvernement fédéral. Cet investissement aura une incidence positive sur la vie de bien des résidents de notre ville et augmentera le nombre de familles ayant accès à des logements abordables de qualité ici, à Toronto. » - John Tory, Maire de Toronto

« Nous sommes heureux de célébrer cette importante étape de financement dans le bloc 8, la première phase d'un nouvel ensemble de logements locatifs important et à vocation particulière dans le quartier West Don Lands, qui comprendra 30 % de logements abordables. Si ce projet de construction a été rendu possible, c'est en partie grâce aux efforts concertés des trois ordres de gouvernement - fédéral, provincial et municipal - et cet ensemble fournira des logements locatifs très nécessaires, bien situés à proximité des centres de transport en commun et d'emploi, sûrs, accessibles, abordables pour les familles de la classe moyenne et éconergétiques en plein cœur de la partie est du centre-ville de Toronto. Dream, Kilmer et Tricon sont enthousiastes à l'idée de créer cette communauté complète, demeurent engagés dans la production de logements locatifs plus abordables dans la région et sont heureux de participer à l'initiative du gouvernement fédéral dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement de la SCHL. » - Dream Unlimited Corp., Dream Hard Asset Alternatives Trust, Kilmer Van Nostrand Co. Limitée et Tricon Capital Group Inc.

Faits en bref

Les 229 logements abordables de l'ensemble comporteront des loyers allant du loyer moyen du marché pour la ville de Toronto à 40 % de ce loyer pour tous les types de logement, y compris les logements à trois ou quatre chambres. Sur ces 229 logements abordables, 45 auront trois ou quatre chambres. Les 229 logements abordables seront dispersés dans les trois immeubles.

à 40 % de ce loyer pour tous les types de logement, y compris les logements à trois ou quatre chambres. Sur ces 229 logements abordables, 45 auront trois ou quatre chambres. Les 229 logements abordables seront dispersés dans les trois immeubles. Le projet vise à réduire de 17,6 % la consommation énergétique annuelle et de 19,1 % les émissions annuelles de gaz à effet de serre par rapport aux bâtiments de référence du Code national de l'énergie pour les bâtiments (CNEB) de 2015.

Trente pour cent des logements seront entièrement accessibles ou adaptables.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. L'iFCLL, une initiative prévue dans la Stratégie nationale sur le logement mise en œuvre par l'intermédiaire de la SCHL, appuie les projets de construction de logements locatifs abordables afin d'encourager l'établissement d'une offre stable de logements locatifs abordables partout au pays, au profit des familles de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés dans les marchés où les loyers sont élevés.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a suscité beaucoup d'intérêt et la présentation d'un grand nombre de dossiers de qualité. C'est pourquoi, dans le budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars, puis à 13,75 milliards de dollars dans le budget de 2019. Au total, l'iFCLL facilitera la construction de 42 500 logements locatifs un peu partout au Canada .

. Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements locatifs abordables au Canada pour répondre à un besoin prouvé dans la collectivité.

pour répondre à un besoin prouvé dans la collectivité. Le marché locatif constitue une option importante de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Le taux moyen d'inoccupation sur le marché locatif au centre-ville de Toronto est de 1,1 %.

est de 1,1 %. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques au pays.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que, d'ici 2030, tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour obtenir plus d'information sur l'initiative Financement de la construction de logements locatifs ou pour soumettre une demande, visitez le site www.schl-nhs.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Valérie Glazer, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 613-220-1841, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca; Angelina Ritacco, Relations avec les médias, SCHL, 416-218-3320, aritacco@cmhc.ca

Related Links

www.cmhc-schl.gc.ca