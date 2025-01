WEST HANTS, NS, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Les résidents de West Hants bénéficieront d'options supplémentaires en matière de transport en commun grâce à un investissement de plus de 410 000 $ des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du Fonds pour des solutions de transport en commun en milieu rural.

Le député Kody Blois, la députée provinciale Melissa Sheehy-Richard et la directrice générale de West Hants Dial-A-Ride, Kim Fahie, ont annoncé ce financement qui permettra à West Hants Dial-A-Ride d'agrandir son parc de véhicules en achetant deux véhicules hybrides accessibles et deux véhicules zéro émission. Ces véhicules supplémentaires aideront les résidents de West Hants à mener leurs activités quotidiennes, comme se rendre au travail, aller à des rendez-vous médicaux, participer à des activités sociales et rendre visite à des proches. Les investissements dans le transport en commun permettent d'améliorer la qualité de vie des résidents dont les options de transport sont limitées.

Le Fonds pour des solutions de transport en commun en milieu rural complète le plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir du financement pour le transport en commun afin de permettre à toutes les communautés de disposer de moyens de transport propres et abordables.

Citations

« Avoir accès au transport en commun est important pour le bien-être de chaque communauté. Cet investissement ouvrira la voie à un réseau de transport plus durable pour une collectivité de West Hants plus forte et plus saine.»

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« West Hants a besoin d'options de transport sûres, fiables et respectueuses de l'environnement. Tout le monde mérite de pouvoir se rendre là où il doit se rendre. Cela améliore notre qualité de vie et contribue à renforcer l'avenir économique de la Nouvelle‑Écosse. Je suis fière que nous ayons pu soutenir West Hants Dial-A-Ride dans son expansion pour aider davantage de personnes de notre communauté.»

Melissa Sheehy-Richard, députée provinciale de Hants West, au nom de Fred Tilley, ministre des Travaux publics

« Le financement du ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada permettra à Dial A Ride (DAR) d'accroître son parc de véhicules afin de répondre à la demande de services actuelle et future. Il nous permettra également d'élargir notre parc de véhicules électriques et de nous éloigner des véhicules à essence à l'avenir, ce qui n'aurait pas été possible avec nos ressources actuelles. »

Kim Fahie, directrice générale, centre des ressources pour la famille de West Hants

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 335 765 $ dans ces deux projets dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR). La province de la Nouvelle-Écosse investit 81 893 $, et la contribution de West Hants Dial-A-Ride s'élève à 2 049 $.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Le FSTCMR soutient le développement et l’expansion de solutions de transport en commun locales, en aidant les résidents des communautés rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités quotidiennes, comme accéder aux services, se rendre au travail, à l’école, à des rendez-vous médicaux et rendre visite à leurs proches.

Dans le cadre du volet Projets d'immobilisations, les demandeurs admissibles peuvent recevoir une contribution fédérale allant jusqu'à 10 millions de dollars pour aider à couvrir le coût des immobilisations, ce qui comprend l'achat de véhicules et d'infrastructures de soutien (p. ex. arrêts de bus et stations de recharge) pour un nouveau réseau de transport en commun ou l'élargissement d'un réseau existant.

Les demandes sont actuellement acceptées dans le cadre du volet Projets d'immobilisations du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, et ce jusqu'au 4 mars 2025. Les bénéficiaires autochtones admissibles ont jusqu'au 8 avril 2025 pour soumettre leur demande.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et de collectivités plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Gary Andrea, Conseiller en communications, Province de la Nouvelle-Écosse, Tél. Cell. : 902-456-6196, Courriel : [email protected]; Kim Fahie, Directrice générale, West Hants Dial A Ride, 902-792-1800, [email protected]