DISTRICT DE SQUAMISH, BC, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Les résidents du district de Squamish bénéficieront de l'amélioration de leur centre récréatif et de la mise en œuvre de mesures de protection contre les inondations grâce à un investissement conjoint de plus de 19 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial, et du district de Squamish.

Cet investissement a été annoncé par le député Patrick Weiler, la députée provinciale Susie Chant et le maire Armand Hurford.

Le centre récréatif du parc Brennan, le plus grand centre communautaire de Squamish, offre un large éventail de programmes et de commodités aux adultes et aux enfants de la collectivité. Grâce à ce financement, on améliorera l'enveloppe du bâtiment afin d'accroître l'efficacité énergétique du bâtiment, d'améliorer la qualité de l'air intérieur, ainsi que de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le projet consiste à améliorer environ 153 mètres de la façade extérieure du bâtiment, ce qui comprend les fenêtres, les portes, les matériaux d'isolation, les membranes pare-air, les composantes parasismiques, les systèmes électriques et les panneaux d'affichage. Ces travaux d'amélioration contribueront à réduire les coûts de chauffage et de climatisation, ainsi qu'à minimiser l'empreinte écologique. Il s'agit de la première d'une série de travaux de rénovation que l'on prévoit d'effectuer au bâtiment au cours des deux prochaines années.

Le projet d'amélioration de la digue de la rivière Squamish à Jimmy Jimmy (Judd) Slough est considéré comme étant le projet de digue le plus prioritaire qui permettra d'améliorer les normes de protection contre les inondations dans la collectivité. Les travaux consisteront à surélever la digue de la rivière Squamish sur environ 900 mètres, sur un terrain privé situé entre la réserve Wai'wakum et Aik'wuck's, à élargir la crête de la digue de quatre à six mètres, à assurer une protection contre l'érosion en créant un enrochement pour la partie rehaussée de la digue, à aménager une nouvelle voie d'arrêt pour les véhicules, ainsi qu'à améliorer une rampe d'accès.

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures pour répondre aux besoins de populations croissantes dans des collectivités comme Squamish, tout veillant à ce que les résidents demeurent en sécurité dans un climat qui évolue rapidement. Le gouvernement du Canada investit dans l'amélioration de la digue Jimmy Jimmy (Judd) Slough afin de protéger Squamish contre les risques d'inondation. La modernisation du centre récréatif du parc Brennan permettra de réduire les émissions et les coûts d'exploitation à long terme de cette installation très fréquentée. Grâce à un engagement fédéral de plus de 7,8 millions de dollars, des projets comme ceux-ci témoignent de la façon dont nous pouvons faire des investissements générationnels afin de bâtir des collectivités durables dont tout le monde pourra profiter. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, Colombie-Britannique, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Tandis que nous continuons à faire face aux effets des changements climatiques, il est essentiel que nous prenions des mesures et que nous nous concentrions sur la protection des collectivités vulnérables de la Colombie-Britannique. Nous améliorons la digue de la rivière Squamish afin de mieux protéger les résidents de la réserve Wai'wakum et d'Aik'wuk'sin, ainsi que des secteurs environnants, contre les effets des changements climatiques pour les années à venir. »

L'honorable Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique

« La population de Squamish bénéficiera des travaux d'amélioration qui seront effectués au centre récréatif du parc Brennan et à la digue de la rivière Squamish, qui aideront les collectivités à devenir plus écologiques et plus sûres. C'est pourquoi nous soutenons le district de Squamish et les collectivités de toute la province en finançant des projets qui visent à assurer la sécurité globale, à accroître l'efficacité énergétique et à diminuer les répercussions des inondations. Ces projets profiteront à la collectivité de Squamish et à tous les Britanno-Colombiens pendant de nombreuses années. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales

« Dans toute la province, nous travaillons avec les collectivités locales pour bâtir un avenir plus résilient et mieux adapté au climat pour toute la population. En améliorant le centre récréatif du parc Brennan et la digue de la rivière Squamish à Squamish, nous aidons à mettre en place des infrastructures communautaires propres qui permettront de faire face à la crise climatique et de bâtir un avenir à faibles émissions de carbone et plus résilient pour les Britanno-Colombiens. »

L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques

« Ce financement alloué au projet d'amélioration de notre centre récréatif très apprécié et à notre projet de digue le plus prioritaire du district de Squamish permettra de soutenir la résilience et le bien-être de la collectivité. Les résidents de Squamish souhaitent depuis de nombreuses années que nous améliorions ces deux installations, et nous remercions nos partenaires fédéraux et provinciaux de nous permettre de concrétiser cette vision de notre collectivité. »

Armand Hurford, maire du district de Squamish

Le gouvernement fédéral investit 5 677 194 $ dans le centre récréatif du parc Brennan et 2 169 600 $ dans le projet de rehaussement de la digue de la rivière Squamish dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 4 730 522 $ dans le centre récréatif du parc Brennan et 1 807 819 $ dans le projet de rehaussement de la digue de la rivière Squamish . La contribution du district de Squamish s'élève à 3 785 269 $ pour le centre récréatif du parc Brennan et à 1 446 581 $ pour le rehaussement de la digue de la rivière Squamish .

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 127 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 551 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 382 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

