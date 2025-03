ST. JOHN'S, NL, le 6 mars 2025 /CNW/ - La crise des surdoses est l'une des plus graves crises de santé publique auxquelles notre pays ait jamais été confronté. Elle est due à un approvisionnement en drogues illégales dangereuses, imprévisibles et de plus en plus toxiques. Trop de Canadiennes et de Canadiens ont perdu la vie à cause de cette crise de santé publique. L'approche du Canada est axée sur l'accès à un continuum complet de services de soins de santé et sur l'utilisation de tous les outils à notre disposition pour sauver des vies, mettre les gens en contact avec les soins et assurer la sécurité des communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, député de St. John's-Sud, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ont annoncé l'octroi d'un financement fédéral de plus de 2,4 millions de dollars à deux organisations de St. John's qui s'emploient à connecter les gens aux soins.

First Light St. John's Friendship Centre reçoit plus de 946 000 $ de financement pour mener des recherches sur l'ampleur de l'incarcération des Autochtones à Terre-Neuve-et-Labrador et sur la prévalence de la consommation de substances et des dépendances chez les Autochtones qui ont été incarcérés afin d'éclairer le processus politique. First Light développera ensuite des solutions pour surmonter les obstacles à la réinsertion et au traitement avec des partenaires et des personnes autochtones ayant connu l'incarcération, la consommation de substances et les dépendances.

Thrive CYN St. John's reçoit plus de 1,5 million de dollars pour son projet « Collaboration pour le changement et les capacités » (Collaboration for Change & Capacity). Ce projet met l'accent sur un effort de collaboration entre les partenaires communautaires afin d'accroître la capacité à fournir des services de réduction des risques et de rétablissement en employant des personnes ayant une expérience vécue.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les partenaires et les organisations communautaires qui travaillent à sauver des vies. et de réduire les risques liés à la consommation de substances. Ce projet est financé par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS). Nous continuerons à travailler avec tous les partenaires pour que les gens obtiennent le soutien dont ils ont besoin.

Citations

« Nous sommes bien conscients des conséquences tragiques de la consommation de substances sur des familles, des amis et des membres de communautés de partout au Canada. Notre approche complète et axée sur la compassion repose sur l'offre de services de réduction des méfaits et de guérison communautaire aux personnes qui en ont le plus besoin. En soutenant des organismes communautaires bien ancrés qui bénéficient de la confiance des membres de leurs communautés, nous donnons à ces organismes des moyens de combattre la consommation de substances d'une manière qui répond aux besoins locaux, renforce la résilience et aide en fin de compte les gens à mener une vie plus saine. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Il ne s'agit pas seulement d'un investissement dans les organisations, mais d'un investissement dans une meilleure santé pour tous les habitants de notre province. Connecter les gens aux soins de santé dont ils ont besoin permettra de sauver des vies et de soutenir toutes les personnes touchées par la tragédie que représente la crise des surdoses. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Député de St. John's-Sud - Mount Pearl

« Le financement annoncé aujourd'hui renforcera la capacité des politiques et de la recherche menées par les Autochtones à s'attaquer aux obstacles systémiques dans les programmes de lutte contre la consommation de substances et les dépendances. First Light se réjouit du soutien fédéral dans ses efforts pour faire avancer les appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et les appels au changement de First Voice. Nous restons déterminés à travailler avec les défenseurs des droits des Autochtones, les intervenants communautaires et les décideurs de Terre-Neuve-et-Labrador pour mener à bien les réformes urgentes en matière de santé et de justice définies par l'Enquête nationale il y a six ans. »

Justin Campbell

Directeur de la défense des droits, First Light St. John's Friendship Centre

« Thrive CYN St. John's Inc. est ravi de recevoir un financement du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances, en collaboration avec nos partenaires, pour embaucher des personnes ayant une expérience vécue dans les espaces pour les femmes autochtones, ainsi que les espaces urbains et ruraux. Ce financement permettra de s'assurer que les personnes et les communautés touchées par la consommation de substances ont accès à un soutien par les pairs et à des services élargis de réduction des risques. Alors que les décès par surdose continuent de se produire, nous nous réjouissons d'accroître la capacité de nos communautés à offrir un soutien proactif et à fournir des services et des ressources pouvant sauver des vies. »

Angela Crockwell

Directrice générale, Thrive CYN St. John's

Faits en bref

Grâce aux investissements annoncés dans le budget 2023, le gouvernement du Canada fournit 144 millions de dollars dans le cadre du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes.

fournit 144 millions de dollars dans le cadre du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des données probantes. Depuis 2017, plus de 740 millions de dollars ont été investis dans près de 460 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada .

Liens connexes

