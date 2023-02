Amélioration des pratiques agroenvironnementales - LE MINISTRE LAMONTAGNE ANNONCE L'OUVERTURE OFFICIELLE DE LA DEUXIÈME COHORTE D'AGRICULTEURS ET D'AGRICULTRICES QUI POURRA BÉNÉFICIER D'UN SOUTIEN FINANCIER DE 29 M$

QUÉBEC, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce la deuxième période d'inscription à l'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales, qui se déroulera du 6 au 31 mars 2023.

L'Initiative est une mesure phare du Plan d'agriculture durable 2020-2030 (PAD). Elle reconnaît les efforts déployés et les pratiques agroenvironnementales mises en place par les productrices et producteurs agricoles qui vont au-delà des exigences réglementaires et qui génèrent des gains environnementaux importants.

Pour cette deuxième cohorte, l'Initiative a fait l'objet de deux modifications importantes. La première vise la reconnaissance de la formation continue des entreprises offerte par l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) en collaboration avec les partenaires du secteur. Le parcours de formation de l'ITAQ permettra aux entreprises de parfaire leurs connaissances en agroenvironnement et de bénéficier d'une rétribution spécifique pouvant atteindre 1 500 $ par entreprise. La seconde modification touche la reconnaissance des agriculteurs et des agricultrices leaders qui ont atteint un niveau avancé d'adoption des pratiques les plus novatrices en agroenvironnement. Ces personnes sont exemptées de la condition de croissance prévue à l'Initiative. Les deux nouvelles mesures sont rétroactives aux entreprises de la première cohorte.

Rappelons que, à la suite du déploiement de la première cohorte de l'Initiative en février 2022, quelque 1 850 entreprises s'y sont inscrites en un peu plus de 24 heures, réservant ainsi la totalité de l'enveloppe initiale de 56 millions de dollars prévue sur quatre ans. Les résultats déclarés pour la première année de participation de ces entreprises sont éloquents et témoignent de leur engagement pour une agriculture plus durable.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a profité de l'occasion pour annoncer l'octroi d'une aide financière de 356 400 $ à l'Union des producteurs agricoles (UPA) afin de mettre sur pied le projet Agir pour l'agriculture durable : 3 en 1. Celui-ci vise à sensibiliser et à former les entreprises aux bonnes pratiques agroenvironnementales, notamment celles admissibles à l'Initiative. Les formations mises sur pied dans le cadre de ce projet seront également inscrites au parcours de formation continue en agroenvironnement. Il s'agit d'un bel exemple de synergie des initiatives déployées dans le cadre du PAD, puisque cela maximise leurs retombées.

Citations :

« Le virage vers une agriculture durable doit s'accélérer et, pour y arriver, la mobilisation de tous les acteurs du secteur agricole est indispensable. Grâce à l'Initiative, notre gouvernement prend part de façon active à ce virage en soutenant les producteurs agricoles dans leur transition vers des pratiques plus durables. Le succès de cette mesure lors de la première période d'inscription en 2022 témoigne de sa pertinence et de sa force mobilisatrice. En outre, l'apport de l'ITAQ et de l'UPA constitue un complément essentiel à la réussite de cette transition, qui favorisera une meilleure santé de la population ainsi que la protection de l'environnement et la pérennité des ressources naturelles. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« À titre de coordonnateur des activités de formation, l'ITAQ s'est associé à plusieurs maisons d'enseignement ainsi qu'à d'autres partenaires du milieu. En acceptant cette responsabilité, l'Institut contribue à soutenir les producteurs agricoles de l'ensemble de la province dans l'adoption de pratiques agroenvironnementales responsables et performantes tout en répondant aux préoccupations des acteurs du monde agricole et des Québécois. »

Aisha Issa, directrice générale de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

« La bonification de l'Initiative, tant au chapitre des budgets qu'à celui des modalités, est une bonne nouvelle. Je suis persuadé que les productrices et les producteurs du Québec, à l'instar de la première période d'inscription l'an dernier, seront au rendez-vous cette année. Il faut continuer de miser sur leur professionnalisme et leur engagement en matière de pratiques durables. Le soutien et l'accompagnement, en toutes circonstances, doivent toutefois être à la hauteur des défis. Nous continuerons donc de proposer diverses avenues permettant de répondre à l'ensemble des besoins, notamment à ceux des régions périphériques. »

Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles

« L'enveloppe additionnelle et les nouvelles modalités du programme de rétribution sont des pas dans la bonne direction. Nous saluons le mandat donné à l'ITAQ de coordonner les activités de formation, qui, conjointement au soutien-conseil, sont des maillons essentiels pour soutenir les changements au champ. Les défis actuels de dérèglement climatique et de perte du vivant, de hausse des prix de toutes parts ainsi que d'épuisement, pour ne nommer que ceux-là, nécessite une intensification du soutien à l'agriculture afin d'opérer rapidement la transition écologique et solidaire. C'est notre avenir alimentaire qui en dépend. »

Colleen Thorpe, directrice générale d'Équiterre

« C'est toujours motivant de réaliser que nos actions sont reconnues et qu'elles peuvent avoir un impact positif sur notre société. L'Initiative apporte aussi l'incitatif financier souvent manquant pour justifier de mettre en place un projet agroenvironnemental. »

Samuel Ostiguy, copropriétaire de la Ferme Janot inc.

Faits saillants :

En s'inscrivant à l'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales, les entreprises s'engagent à appliquer au moins une pratique admissible au cours des trois prochaines années de culture.





La deuxième période d'inscription à l'Initiative se déroulera du 6 au 31 mars 2023 ou jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe budgétaire de 29 millions de dollars.





La bonification de 29 millions de dollars sur cinq ans (2022-2027), annoncée au Plan budgétaire 2022-2023, permet l'ouverture de cette nouvelle période d'inscription.





Environ 1 000 entreprises pourront s'inscrire à l'Initiative, qui est administrée par La Financière agricole du Québec.





La rétribution totale versée pourra atteindre jusqu'à 50 000 $ par entreprise.





L'Initiative agit comme effet de levier pour stimuler l'atteinte de résultats positifs dans une optique de partage des risques financiers liés à l'adoption de pratiques durables. Elle contribue aussi à l'atteinte des cibles du PAD.





Les pratiques admissibles dans le cadre de l'Initiative sont les suivantes :





Diversification des cultures;



Protection des sols hors saison;



Réduction de l'usage des herbicides;



Utilisation de semences non traitées aux insecticides;



Aménagements favorables à la biodiversité.





Des 1 850 entreprises issues de la première cohorte, 1 818 d'entre elles ont rempli leur déclaration pour la première année de participation :





Quelque 96 % des entreprises participantes ont appliqué des pratiques, et ce, sur des superficies totalisant plus de 240 000 hectares;



Les pratiques de protection des sols hors saison sont celles ayant été les plus appliquées, soit par 82 % des entreprises participantes et sur des superficies de plus de 150 000 hectares;



Les pratiques de réduction de l'usage des herbicides ont été appliquées par 41 % des entreprises participantes et sur des superficies de plus de 63 000 hectares;



La pratique d'utilisation de semences non traitées aux insecticides (maïs) a été appliquée par 25 % des entreprises participantes et sur des superficies de près de 25 000 hectares;



Des aménagements favorables à la biodiversité ont été réalisés par 58 % des entreprises participantes et sur des superficies de 16,8 millions de mètres carrés (1 685 hectares);



Enfin, le tiers des entreprises participantes a droit à un versement complémentaire, puisque la valeur totale des pratiques appliquées la première année excède le montant de l'avance versée à l'inscription. Ce sont 2,2 millions de dollars qui seront versés au total.





Le projet Agir pour l'agriculture durable : 3 en 1 permettra la réalisation de trois campagnes de sensibilisation qui viseront à informer les producteurs et à les inspirer à entreprendre leur propre démarche agroenvironnementale. Par ailleurs, ces campagnes incluent des formations qui seront inscrites dans le parcours de formation continue de l'ITAQ.

Liens connexes :

Inscription à l'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales : www.fadq.qc.ca/initiative-pratiques-agro

Plan d'agriculture durable 2020-2030 : https://www.quebec.ca/agriculturedurable

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Justin Carrier, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 418 446-2004, [email protected]