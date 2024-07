PEMBERTON, BC, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Deux collectivités de la région Sea to Sky Country bénéficieront d'améliorations à leurs infrastructures d'approvisionnement en eau.

Cet investissement a été annoncé par Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country, la ministre Anne Kang et le conseiller Ted Craddock.

Le village de Pemberton effectuera des travaux d'amélioration grâce à un investissement conjoint de plus de 8,1 millions de dollars du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et du village de Pemberton. Ce projet consiste à construire une nouvelle station d'épuration où l'on fournira des services de traitement de l'eau efficaces et fiables. On y trouvera un système d'oxydation et de filtration qui servira à réduire les niveaux de fer et de manganèse dans l'eau, ce qui augmentera la qualité de l'eau potable.

De plus, grâce à un investissement conjoint de plus de 1,5 million de dollars du gouvernement fédéral et de la Nation Líl̓wat, auquel le gouvernement de la C.-B. a contribué, on effectue des travaux de remise en état et d'amélioration au faux chenal Grandmother, un cours d'eau poissonneux situé dans la plaine inondable de la rivière Lillooet. Ce projet consiste à enlever l'alpiste roseau, à améliorer quatre ponceaux à deux intersections importantes, soit la rue Main et la route 99 Est, afin d'accroître la capacité d'écoulement de l'eau, à améliorer la surveillance hydrométrique, ainsi qu'à restaurer les infrastructures naturelles afin de protéger l'habitat du saumon. Ces améliorations permettront de préserver les infrastructures, de protéger l'environnement et d'atténuer les répercussions de futures inondations sur la qualité de l'eau et les écosystèmes.

Citations

« Il est essentiel de fournir une eau potable salubre et fiable pour soutenir les collectivités en pleine croissance. L'annonce d'aujourd'hui concernant l'allocation de près de 10 millions de dollars à deux projets d'alimentation en eau cruciaux permettra de soutenir la population de notre région. Grâce à la construction d'une nouvelle station d'épuration à Pemberton, les résidents auront accès à une eau propre et fiable tout au long de l'année. Des mesures de protection contre les inondations protégeront les habitations, les routes et les terres de la Nation Líl̓wat, en plus de préserver l'habitat du saumon. Ces investissements permettront de fournir une eau potable propre et de grande qualité, ainsi que de protéger les résidents et l'environnement pendant de nombreuses années. Le gouvernement du Canada s'est engagé à collaborer avec les peuples autochtones et tous les ordres de gouvernement pour mener à bien des projets d'infrastructure locale comme ceux-ci, qui aident à bâtir des collectivités plus résilientes pour toute la population. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Grâce à la nouvelle station de traitement de l'eau, les résidents et les visiteurs de Pemberton auront accès à une eau fiable et de grande qualité, ce qui contribuera à la bonne santé des membres de la collectivité pour les années à venir. Je suis fière du travail effectué par tous les ordres de gouvernement et du partenariat qu'ils ont formé pour veiller à ce que les collectivités reçoivent les services essentiels efficaces dont elles ont besoin. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la C.-B.

« Les changements climatiques augmentent la gravité des catastrophes liées au climat dans toute la Colombie-Britannique, et il incombe à tous les ordres de gouvernement de prendre des mesures pour protéger la population et les collectivités contre les inondations et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes. Nous soutenons le projet du faux chenal Grandmother afin d'accroître la résilience de la Nation Líl̓wat aux inondations et d'aider à préserver l'habitat et l'écosystème vulnérables du saumon pour les générations futures, ce qui permettra de bâtir une collectivité plus sûre et mieux préparée pour l'avenir, tant pour la population que pour la faune. »

L'honorable Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique

« Au nom du maire, du conseil municipal et du personnel du village de Pemberton, je suis ravi d'annoncer cet important investissement dans les infrastructures d'approvisionnement en eau de notre collectivité. La construction d'une nouvelle station de traitement de l'eau témoigne de notre engagement en faveur de la santé et du bien-être des membres de notre collectivité, engagement que nous honorons en veillant à ce que les résidents continuent d'avoir accès à une eau potable sûre et de grande qualité. En tant que collectivité en pleine croissance, il est essentiel que nous anticipions les besoins futurs et que nous planifiions de manière responsable. Ce projet constitue un grand pas dans cette direction, puisqu'il permettra aux résidents actuels et futurs de disposer de ressources en eau durables, sûres et fiables. Nous remercions le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Colombie-Britannique pour leur généreuse aide financière, qui rend possible la réalisation de ce projet essentiel. »

Ted Craddock, conseiller du village de Pemberton

« Ce projet aidera à restaurer et à renforcer un secteur d'importance historique et écologique pour la Nation. Le faux chenal Grandmother est depuis longtemps au cœur de notre collectivité et sa remise en état bénéficiera grandement à l'écosystème et à l'environnement locaux. »

Dean Nelson, chef de la Nation Líl̓wat

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 263 600 $ dans la station de traitement de l'eau dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 2 719 395 $ et le village de Pemberton fournit 2 176 005 $.

. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 2 719 395 $ et le village de fournit 2 176 005 $. Le gouvernement fédéral investit 1 175 404 $ dans le projet d'adaptation climatique du faux chenal Grandmother dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La Nation Líl̓wat, grâce à une aide financière du gouvernement de la Colombie-Britannique, fournit 391 801 $.

. La Nation Líl̓wat, grâce à une aide financière du gouvernement de la Colombie-Britannique, fournit 391 801 $. Le volet Infrastructures vertes contribue à l'édification de collectivités plus vertes en soutenant la diminution de la pollution de l'air et de l'eau, l'approvisionnement en eau potable, l'accroissement de la résilience aux changements climatiques, ainsi qu'une économie axée sur une croissance propre.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 129 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 551 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 347 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

