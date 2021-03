Amélioration des infrastructures - 4,7 M$ pour l'agrandissement et la modernisation des installations du Centre québécois de formation aéronautique du Cégep de Chicoutimi

QUÉBEC, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, en compagnie de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, a annoncé aujourd'hui un investissement de 4,7 millions de dollars pour l'agrandissement et le réaménagement du centre de formation. Cet investissement a pour but d'offrir des installations adaptées ainsi qu'une expérience pratique optimale aux étudiantes et étudiants du Centre québécois de formation aéronautique (CQFA) du Cégep de Chicoutimi.

Ces travaux permettront l'installation des nouveaux dispositifs d'entraînement de vol à la fine pointe de la technologie acquis par le Cégep. Le projet comprend aussi le réaménagement du bâtiment existant et l'ajout d'un agrandissement sur deux étages. Rappelons que le CQFA est le seul établissement d'enseignement public autorisé à offrir la formation Techniques de pilotage d'aéronefs.

« Ce projet de rénovation et d'agrandissement permettra au Cégep de Chicoutimi de continuer à offrir une formation unique au Québec. Il rappelle toute l'importance de maintenir des infrastructures de qualité dans nos réseaux d'enseignement supérieur en région. Je suis heureuse de savoir que grâce à ces nouvelles installations, les apprentis pilotes pourront profiter des meilleures techniques d'enseignement possible. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Cette annonce envoie un signal fort quant à l'importance de la formation collégiale en région. Cet investissement permettra à toute une nouvelle génération de futurs pilotes de profiter d'installations à la fine pointe de la technologie et de faire rayonner le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme un endroit de qualité pour poursuivre ses apprentissages. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le Centre québécois de formation aéronautique est un joyau important pour notre région et pour l'ensemble du Québec. L'appui important que nous recevons aujourd'hui de la ministre de l'Enseignement supérieur et de notre ministre régionale aidera notre école nationale à maintenir ses standards élevés en matière de qualité de l'enseignement. »

André Gobeil, directeur général du Cégep de Chicoutimi

« Nous franchissons aujourd'hui une étape importante qui s'inscrit dans un vaste plan de modernisation de notre enseignement et de nos équipements, ce qui nous permettra de continuer à nous démarquer et de demeurer un partenaire essentiel du monde de l'aviation. »

Steeve Noreau, directeur du Centre québécois de formation aéronautique

