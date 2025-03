WINNIPEG, MB, le 19 mars 2025 /CNW/ - Le Centre communautaire Riverview fera l'objet d'importants travaux d'amélioration grâce à un investissement fédéral de 924 079 $.

Le Centre communautaire Riverview de Winnipeg est un lieu dynamique où l'on offre un large éventail de programmes et d'activités récréatives, culturelles et sportives aux personnes de tous âges. Les membres de la collectivité peuvent se rassembler tout au long de l'année dans ce lieu de rassemblement pour les loisirs et les événements.

Le financement servira à effectuer des travaux d'amélioration essentiels, qui consisteront notamment à remplacer les vieux systèmes mécaniques, ainsi que les composants intérieurs et extérieurs ayant dépassé leur durée de vie fonctionnelle. Ces améliorations permettront d'accroître l'efficacité énergétique, de réduire les coûts d'exploitation et de faire en sorte que le centre puisse servir la collectivité de manière plus durable et plus écologique.

Citations

« Grâce à cet investissement, le Centre communautaire Riverview continuera à servir de lieu indispensable où les résidents pourront se réunir, faire de l'activité physique et tisser des liens. En soutenant ces travaux de rénovation, non seulement nous améliorons l'efficacité énergétique du centre, mais nous contribuons également à réduire ses coûts d'exploitation, ce qui en fera un lieu de rencontre communautaire plus accessible et plus résilient pour les années à venir. »

Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud

« Le financement fédéral a été la pierre angulaire de notre succès au Centre communautaire Riverview, nous permettant de remplir notre mission et d'avoir un impact significatif sur d'innombrables vies. Ben Carr a été un défenseur inébranlable, nous aidant à concrétiser notre vision. Son engagement à revitaliser le cœur de notre communauté est sans égal. Ben est toujours prêt à retrousser ses manches, à aider et à apporter son soutien chaque fois que c'est nécessaire, car ensemble, nous créons une communauté plus forte et plus dynamique. »

Jason Oliver, président du Centre communautaire Riverview

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 924 079 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), tandis que la contribution de la Ville de Winnipeg s'élève à 53 677 $.

s'élève à 53 677 $. Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 30,9 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 16 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins. Le financement du projet est conditionnel à la négociation et à la signature d'une entente de contribution par le gouvernement du Canada et les bénéficiaires.

