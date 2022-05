Amélioration de l'offre en transport collectif - Un nouveau taxi collectif pour la clientèle et les employés du secteur commercial Val-des-Brises

LAVAL, QC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - À compter du 5 mai, la Société de transport de Laval (STL), en partenariat avec Taxelco, offrira un tout nouveau service de taxi collectif qui reliera le quartier Vimont et le secteur commercial de Val-des-Brises. Ce nouveau circuit, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote, permettra de desservir les employés d'environ 70 entreprises dans cette zone située à l'est de l'autoroute 19 et au nord de l'autoroute 440, en plus d'offrir une nouvelle option de transport pour la clientèle.

« Depuis les dernières années, Laval se développe pour se positionner de plus en plus comme un pôle économique fort dans la région. Avec ce développement, vient un besoin grandissant de mobilité, autant pour les travailleurs que pour la clientèle qui doit se déplacer pour le magasinage, les loisirs ou d'autres activités. C'est dans cette optique que la STL travaille à adapter son service afin de répondre aux besoins de tous les Lavallois », a déclaré Mme Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL.

« Le besoin en transport dans ce type de secteur très enclavé n'est pas un cas isolé à Laval. Un des objectifs de la STL est justement de travailler avec les partenaires et les citoyens pour améliorer la mobilité partout sur le territoire. Et c'est ce qu'on fait précisément dans le cas de Val-des-Brises en répondant aux besoins des commerçants du secteur qui nous ont sollicités en début d'année. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement toutes les parties prenantes qui ont contribué activement aux rencontres de projet », a confié M. Guy Picard, directeur général de la STL.

Fonctionnement du taxi collectif T48

Le transport collectif par taxi est un service complémentaire aux lignes d'autobus de la STL. Il facilite les déplacements dans des secteurs moins achalandés ou sur des rues où il est plus difficile pour les autobus de manœuvrer et de circuler.

À l'instar d'un service par autobus, le taxi collectif régulier T48 suivra un trajet et des horaires préétablis 7 jours sur 7, avec des passages prévus toutes les 30 minutes la majorité de la journée. Le service sera disponible du lundi au vendredi, entre 4h30 et 21h, et de 4h40 à 17h10 la fin de semaine. La ligne reliera le secteur Vimont et celui de Val-des-Brises, depuis l'intersection Dagenais/Rue Paradis, situé tout juste à l'est du boulevard des Laurentides, jusqu'au boulevard Robert-Bourassa/Avenue des Gouverneurs située proche de l'autoroute 440.

« Le taxi collectif T48 sera à l'essai pour une période d'un an. Le service sera adapté en fonction de l'intérêt de la clientèle à utiliser cette nouvelle option de transport, et donc de l'évolution de son achalandage, » a ajouté Mme Frédéric-Gauthier.

Correspondances

La ligne de taxi T48 s'ajoute aux 17 autres lignes de taxis collectifs qu'offre la STL. Elle permet la correspondance avec les lignes 17, 31, 73, 74 à l'intersection Dagenais/des Laurentides (Paradis) et 27, 39, 41 et 43 à l'intersection Dagenais/René-Laennec du réseau régulier d'autobus.

Tarification

À l'embarquement, les clients devront présenter leur carte OPUS au chauffeur de taxi. Aucun argent comptant ni carte de crédit n'est accepté à bord du véhicule.

Pour de plus amples renseignements sur les services de taxi collectif : stl.laval.qc.ca/taxis-collectifs

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employé.e.s, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent au total plus de 19 millions de déplacements par année.

Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stlaval.ca.

