VANCOUVER, BC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 345 000 dollars au gouvernement de la Colombie-Britannique, pour son projet Accès équitable aux renseignements personnels sur la santé. Le projet permettra d'améliorer l'accès aux services de santé en français dans toute la province.

Cet investissement permet de jeter les bases requises pour améliorer les services de santé offerts aux communautés francophones dans le cadre du Programme des langues officielles en Santé. Il permet d'améliorer les plateformes de santé numériques du gouvernement de la Colombie-Britannique par la saisie de la langue officielle privilégiée par les patients. Ces renseignements serviront ensuite à planifier un plus grand accès aux services de santé en français dans toute la province.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires afin d'améliorer l'accès aux services de santé pour tous, y compris les services dans la langue officielle de leur choix.

« Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens devraient avoir accès aux services de santé dans la langue officielle de leur choix, peu importe où ils vivent. Lorsqu'il s'agit de soins de santé, la barrière linguistique peut être une question de vie ou de mort. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada appuie des projets qui amélioreront l'accès aux services de santé pour les membres des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire au Canada. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Toute la population canadienne devrait avoir accès à des services de santé et à de l'information sur la santé dans la langue officielle de son choix. Je suis heureux, car ce financement permettra d'améliorer l'accès aux services de santé des communautés francophones en situation minoritaire de la Colombie-Britannique. De plus, il favorisera l'égalité réelle des deux langues officielles d'un océan à l'autre. »

L'honorable Marc Miller

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« L'accès aux soins ne devrait pas dépendre de la langue que parle une personne. C'est pourquoi ce partenariat avec le gouvernement du Canada visant à élargir les services de santé en français en Colombie-Britannique est si important. Ce travail concerne l'équité et l'accessibilité : il contribue à éliminer les barrières linguistiques et facilite l'accès des communautés francophones au soutien dont elles ont besoin. »



Josie Osborne

Ministre de la Santé de la Colombie-Britannique

Le PLOS a été lancé en 2003 et est financé par le Plan d'action pour les langues officielles du gouvernement du Canada. Le PLOS soutient les organismes sans but lucratif, les établissements d'enseignement postsecondaire et les gouvernements provinciaux et territoriaux qui visent à améliorer l'accès aux services de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), soit les francophones vivant à l'extérieur du Québec et les communautés anglophones du Québec.

du gouvernement du Canada. Le PLOS soutient les organismes sans but lucratif, les établissements d'enseignement postsecondaire et les gouvernements provinciaux et territoriaux qui visent à améliorer l'accès aux services de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), soit les francophones vivant à l'extérieur du Québec et les communautés anglophones du Québec. Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration a annoncé qu'en plus du financement existant de 192,2 millions de dollars sur cinq ans, le PLOS de Santé Canada recevra également 14,5 millions de dollars sur cinq ans (pour un total de 206,7 millions de dollars sur cinq ans). Ce financement supplémentaire permettra d'aider les organismes sans but lucratif, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les établissements d'enseignement postsecondaire qui desservent les CLOSM à former et à retenir des professionnels de la santé bilingues, à soutenir des initiatives de réseautage en matière de santé ainsi que des projets novateurs.

a annoncé qu'en plus du financement existant de 192,2 millions de dollars sur cinq ans, le PLOS de Santé Canada recevra également 14,5 millions de dollars sur cinq ans (pour un total de 206,7 millions de dollars sur cinq ans). Ce financement supplémentaire permettra d'aider les organismes sans but lucratif, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les établissements d'enseignement postsecondaire qui desservent les CLOSM à former et à retenir des professionnels de la santé bilingues, à soutenir des initiatives de réseautage en matière de santé ainsi que des projets novateurs. Le budget de 2023 a présenté le plan du gouvernement visant à investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveaux fonds destinés aux provinces et aux territoires afin de renforcer le système de santé publique du Canada. Ce montant comprend 25 milliards de dollars provenant d'accords bilatéraux adaptés aux besoins particuliers de chaque province et territoire.

