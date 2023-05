Amélioration dans l'axe de la route 116 : un plan d'action et des travaux dès cette année à McMasterville et à Mont-Saint-Hilaire

MCMASTERVILLE, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le député de Borduas, ministre de la Justice et Leader parlementaire du gouvernement, M. Simon Jolin-Barrette, a annoncé, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, les prochains travaux qui seront effectués dans l'axe de la route 116. Pour l'occasion, le ministre était accompagné du maire de McMasterville, M. Martin Dulac, et du maire de Mont-Saint-Hilaire, M. Marc-André Guertin.

À McMasterville, les travaux pour améliorer la sécurité au passage pour piétons à l'intersection de la route 116 et de la rue Maple, qui ont commencé au début du mois de mai, seront terminés avant la prochaine rentrée scolaire. Le passage d'un côté à l'autre de la route 116 sera facilité à cette intersection grâce à un réaménagement et à l'implantation d'un feu de circulation avec bouton d'appel pour piétons.

À Mont-Saint-Hilaire, l'asphaltage de l'ensemble des voies de la route 116, entre la rue du Massif et le chemin Benoît, est prévu cet été. Puis, un chantier d'asphaltage entre les rues Charbonneau et Jolliet, qui comprend l'aménagement d'une voie réservée par exo, est en préparation. Les discussions entre le gouvernement, la Ville et exo se poursuivent afin de profiter de l'occasion pour ajouter des aménagements favorisant le transport actif dans le secteur.

Les interventions visant le développement d'une meilleure desserte en transport collectif et l'amélioration de la sécurité des parcours actifs font partie d'un plan d'action adopté en 2022 par le comité de l'axe de la route 116. Ce comité permanent permet de discuter des enjeux locaux liés à l'urbanisation croissante et de coordonner les actions des partenaires prenant part à la planification de la mobilité et de l'aménagement du territoire.

« Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour les citoyennes et citoyens de la Vallée-du-Richelieu, qui réclamaient que des améliorations soient apportées à la route 116. Je m'y étais engagé lors de la dernière campagne électorale et je suis maintenant fier de confirmer que ces travaux seront réalisés. Les résidentes et résidents de la circonscription du Borduas ont droit à des infrastructures routières de qualité et sécuritaires et je continuerai d'en faire une priorité. »

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de la Justice et Leader parlementaire du gouvernement.

« Notre gouvernement continue ses efforts pour développer une offre de mobilité durable dans toutes les régions du Québec. Avec le plan d'action sur la route 116, on améliore la connectivité et la sécurité des parcours actifs, en plus d'améliorer une meilleure desserte en transport collectif. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Nous sommes très heureux que les travaux de la rue Maple et du boulevard Laurier visant à assurer la sécurité de la traverse piétonne soient enfin commencés. La sécurité des déplacements actifs sur le territoire de la municipalité est une priorité pour nous. Les membres du conseil municipal et moi-même tenons à remercier le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour sa collaboration essentielle sur ce dossier qui contribuera de manière significative à la sécurité des piétons. »

M. Martin Dulac, maire de McMasterville

« Cette amélioration de nos infrastructures routières permettra à long terme de réduire nos émissions de gaz à effet de serre par l'ajout de voies réservées pour les autobus et les cyclistes, favorisant ainsi la mobilité active. Nous sommes enthousiastes de voir cet important chantier s'amorcer et de poursuivre notre collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable ainsi qu'exo ».

M. Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire

Le comité de l'axe de la route 116 regroupe le ministère des Transports et de la Mobilité durable, les municipalités de Beloeil , McMasterville , Mont-Saint-Hilaire , Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno -de-Montarville, la municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-du- Richelieu , la communauté métropolitaine de Montréal (CMM), l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les organismes de transport collectif d'exo et du réseau de transport de Longueuil (RTL) ainsi que la direction de Santé publique de la Montérégie. La Ville de Longueuil et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sont également membres du comité à titre de partenaires observateurs.

Amélioration de la route 116 - Comité d'axe

