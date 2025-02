SADDLE LAKE, AB, le 19 févr. 2025 /CNW/ - La modernisation d'un centre culturel et événementiel et l'amélioration de la structure de ponceaux sur la route principale contribueront à améliorer une collectivité de l'Alberta grâce à un investissement conjoint de plus de 5 millions de dollars du gouvernement fédéral et de la Nation crie de Saddle Lake.

Le projet de rénovation du centre culturel et communautaire de Saddle Lake consiste à améliorer la rétention de la chaleur, à remplacer certaines composantes du système de CVC, à remplacer l'ensemble des dispositifs d'éclairage, ainsi qu'à améliorer certaines parties extérieures du bâtiment. Ces travaux d'amélioration permettront d'accroître l'efficacité énergétique du bâtiment et de créer un environnement plus sain et plus confortable pour les membres de la communauté. Desservant plus de 11 000 membres de la communauté, le centre est utilisé pour diverses activités, notamment pour des rassemblements d'aînés et des événements pour les jeunes, et constitue un lieu où les résidents et les visiteurs peuvent se réunir pour des célébrations culturelles.

On effectuera également des travaux d'amélioration indispensables à deux ponceaux situés sur la route principale de Saddle Lake afin d'améliorer le drainage sous la chaussée, rendu moins efficace en raison de l'augmentation des niveaux d'eau attribuable aux fortes pluies et à la fonte des neiges. Cet investissement permettra de diminuer le risque d'inondation de la route principale, d'assurer un accès continu aux services essentiels, ainsi que de faciliter les déplacements quotidiens des résidents.

Citations

« En améliorant l'efficacité énergétique du principal centre communautaire, la Nation crie de Saddle Lake crée un espace plus durable pour les rassemblements locaux, culturels et éducatifs essentiels. De plus, les améliorations apportées aux infrastructures routières le long de la route principale permettront d'offrir plus de sécurité et une accessibilité accrue à la communauté, en favorisant la fiabilité des déplacements et des services essentiels, y compris lorsque les conditions météorologiques sont imprévisibles. »

L'honorable Terry Duguid, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Notre communauté est plus forte grâce à ces importants projets. Les améliorations apportées à notre centre culturel et salle communautaire permettront de rendre l'espace plus confortable, plus écoénergétique et plus accessible, permettant ainsi à tous de s'y rassembler et de se sentir les bienvenus. Parallèlement, le remplacement des vieux ponceaux le long de la route principale permettra d'accroître la sécurité et la fiabilité de cette route qui nous relie aux services essentiels, aux établissements d'enseignement et à d'autres lieux nous offrant des possibilités. Ces projets montrent comment la Nation crie de Saddle Lake bâtit un avenir meilleur en investissant dans sa population, ses infrastructures et sa communauté. »

Jason Whiskeyjack, chef de la Nation crie de Saddle Lake

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 5 076 800 $ dans ces projets dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. La contribution de la Nation crie de Saddle Lake s'élève à 78 000 $.

Ces travaux d'amélioration devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'installation d'environ 34,90 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 49,30 tonnes par année.

Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

Investir maintenant dans l'adaptation offrira d'importants avantages pour l'ensemble de l'économie plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

de bénéfices. Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,8 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 100 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens.

Le Fonds soutient les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou la consolidation d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les gouvernements locaux, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, ainsi que les organismes à but lucratif et non lucratif, en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles de l'extérieur du secteur privé. Les coûts admissibles totaux du projet doivent s'élever à au moins un million de dollars pour qu'une demande soit jugée admissible.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada , le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique, qui propose une aide directe pour répondre aux questions relatives aux infrastructures et au climat; à la Liste d'experts en matière de climat et d'infrastructures, qui permet d'avoir accès à des conseils d'experts pour renforcer les considérations liées au climat dans les projets d'infrastructures publiques et de logement; aux outils et ressources sur le climat largement disponibles et accessibles sur la plateforme Perspectives Climatiques.



Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://logement-infrastructure.canada.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Stratégie nationale d'adaptation du Canada

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures

https://logement-infrastructure.canada.ca/climate-toolkit-trousse-climat/index-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.88/page-1.html

Développement d'une économie verte dans les prairies

https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/programmes/economie-verte-prairies.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ken Large, Directeur des travaux publics et du logement, Nation crie de Saddle Lake, 780-726-4020, [email protected]