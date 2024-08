RICHMOND, BC, le 22 août 2024 /CNW/ - Quatre collectivités de la province bénéficieront de l'amélioration de leurs infrastructures d'approvisionnement en eau grâce à un investissement conjoint de plus de 7,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et des partenaires municipaux.

Cette annonce a été faite par le député Wilson Miao, la ministre Anne Kang et le maire Malcom Brodie.

La Ville de Richmond effectuera des travaux d'amélioration au parc Minoru grâce à un investissement conjoint de plus de 2,3 millions de dollars du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de la Ville de Richmond. Le projet consiste à construire un nouveau bassin de rétention des eaux pluviales, à améliorer les fossés, ainsi qu'à installer une pompe de recirculation et un puits humide afin d'améliorer le système de gestion des eaux pluviales et d'accroître la capacité de stockage et de traitement. Ces améliorations permettront de maintenir des cours d'eau plus propres, de minimiser le risque d'inondation et d'améliorer le raccordement des sentiers autour du lac, et ce, tout en favorisant la sécurité et le confort des visiteurs, en renforçant les liens des membres de la collectivité avec la nature et en préservant les écosystèmes locaux.

Les autres projets qui seront réalisés dans la province comprennent entre autres la remise en état d'un réservoir de stockage d'eau et la construction d'une station de surpression à Hope, l'amélioration d'infrastructures de gestion des eaux pluviales à Harrison Hot Springs, ainsi que le remplacement d'une conduite d'eau subaquatique dans le district régional d'Alberni‑Clayoquot.

Citations

« Pour bâtir un avenir meilleur pour la Colombie-Britannique, il faut d'abord investir dans des infrastructures d'aqueduc essentielles. Le financement de près de 8 millions de dollars annoncé aujourd'hui pour quatre projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau à Richmond et ailleurs dans la province permettra de protéger nos collectivités, de préserver les cours d'eau et les écosystèmes locaux, de protéger les infrastructures indispensables, ainsi que d'assurer la continuité des services essentiels. Ces projets témoignent de notre engagement à collaborer avec nos partenaires pour bâtir des collectivités plus résilientes et améliorer les moyens de subsistance des Canadiens. »

Wilson Miao, député de Richmond-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans des infrastructures qui permettent de fournir de l'eau potable et d'améliorer la gestion et le traitement des eaux pluviales sont essentiels pour des collectivités comme Richmond. Je suis fière que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour veiller à ce que les collectivités de la Colombie-Britannique disposent de solutions durables pour l'alimentation en eau, des solutions qui amélioreront la qualité de vie des résidents pour les générations à venir. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales

« Depuis plus de quarante ans, le parc Minoru Lakes est un lieu important et populaire où les résidents et les visiteurs peuvent profiter de la nature au cœur d'une ville en pleine croissance. Ce financement pour les infrastructures a permis d'améliorer le parc et le lac pour en faire un lieu encore plus accueillant pour les personnes de tous âges. »

Malcolm Brodie, maire de la Ville de Richmond

Produit connexe

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 078 883 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 2 565 479 $, tandis que les municipalités fournissent 2 052 846 $ et sont responsables de tous les coûts supplémentaires.

. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 2 565 479 $, tandis que les municipalités fournissent 2 052 sont responsables de tous les coûts supplémentaires. Le volet Infrastructures vertes contribue à l'édification de collectivités plus vertes en soutenant la diminution de la pollution de l'air et de l'eau, l'approvisionnement en eau potable, l'accroissement de la résilience face aux changements climatiques, ainsi qu'une économie axée sur une croissance propre.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 133 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 554 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 384 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/gi-iv-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - Les infrastructures en Colombie-Britannique

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ministère des Affaires municipales, Province de la Colombie-Britannique, 250-514-0510; Clay Adams, ABC, APR, Directeur, Communications municipales et Marketing, Ville de Richmond, Téléphone : 604-276-4399, Cellulaire : 604-202-8789