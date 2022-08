OTTAWA, ON, le 25 août 2022 /CNW/ - Alors que les services des urgences croulent sous la pression causée par la pénurie de personnel et que les Canadiens et Canadiennes peinent à obtenir les soins dont ils ont besoin en temps opportun, les résultats d'un récent sondage montrent le désespoir des médecins canadiens face à la plus grande crise des soins de santé de notre époque.

L'Association médicale canadienne (AMC) vient en effet de publier les résultats complets de son Sondage national sur la santé des médecins 2021. Mené en novembre 2021, le sondage montre que les effectifs médicaux sont aux prises avec un système de santé qui manque de ressources, et les nombreux défis engendrés par la pandémie.

Les principales conclusions incluent les suivantes :

Près de la moitié des personnes répondantes (48 %) ont un résultat positif au dépistage de la dépression; cette proportion est considérablement plus élevée que celle relevée dans le cadre du sondage de l'AMC de 2017 (33 %);

Le quart (25 %) des médecins en exercice et des médecins résidents souffrent d'anxiété grave (10 %) ou modérée (15 %);

Huit médecins et apprenants en médecine sur 10 (79 %) ont un faible score à l'indice d'épanouissement professionnel; moins de six sur 10 indiquent être satisfaits de leur carrière en médecine.

Les données préliminaires publiées en mars 2022 indiquent que plus de la moitié des médecins et des apprenants en médecine (53 %) ont déclaré ressentir de l'épuisement professionnel à des niveaux élevés et que près de la moitié des personnes répondantes (49 %) envisagent de réduire leurs heures de travail clinique dans les 24 prochains mois.

« Chaque jour, des médecins expriment leur désespoir face à l'état de notre système de santé, à la pression que subissent tous les travailleurs de la santé et à la souffrance de leurs patients, affirme le Dr Alika Lafontaine, président de l'AMC. Depuis que le sondage a été réalisé, la charge de travail n'a cessé de s'alourdir sans qu'aucun signe de répit ne se profile à l'horizon. Les médecins ont besoin d'aide pour continuer à fournir des soins de qualité à leurs patients. »

Le Sondage national sur la santé des médecins 2021 est accessible ici. Il met en lumière les nombreux facteurs qui nuisent à la santé et au bien-être des médecins, dont la pandémie, le fardeau administratif accru, la conciliation travail-vie professionnelle difficile, l'intimidation et le harcèlement au travail et le manque d'épanouissement professionnel.

Entre octobre et décembre 2021, plus de 4 100 médecins en exercice, médecins résidents et étudiants en médecine ont répondu au sondage, soit une augmentation par rapport aux quelque 3 000 membres de l'AMC qui y ont répondu en 2017.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour organiser une entrevue ou pour obtenir un complément d'information : Relations médiatiques de l'AMC, relationsmé[email protected]; [email protected]; Elena Gabrysz, 514 839-7296; Eric Lewis, 506 566-1671