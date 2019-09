Amazon présente une nouvelle gamme d'appareils Echo

Il existe maintenant de nouvelles façons d'accéder à Alexa chez vous, grâce aux tout nouveaux Echo, Echo Flex, Echo Dot avec horloge et Echo Show 8

Echo Studio est l'appareil Echo avec la meilleure qualité sonore et le premier haut-parleur intelligent offrant une expérience audio multidimensionnel grâce à Dolby Atmos, le tout pour seulement 259,99 $ CA

SEATTLE, le 25 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Amazon a présenté une toute nouvelle gamme d'appareils Echo qui vous offrent de nouvelles façons d'intégrer Alexa dans votre vie quotidienne. Les nouveaux appareils Echo comprennent :

Le tout nouvel Echo : doté d'un design en tissu revisité et d'une qualité sonore améliorée, toujours pour 129,99 $ CA seulement.

Echo Flex : ce haut-parleur sans câble, intelligent, à brancher directement sur une prise, constitue la façon la plus abordable d'intégrer Alexa à tout espace de votre logement et ne coûte que 34,99 $ CA.

Echo Dot avec horloge : cette nouvelle version de l'Echo Dot comprend un affichage DEL lumineux indiquant l'heure, la température extérieure, les minuteries et les alarmes - seulement 79,99 $ CA.

Echo Show 8 : muni d'un écran de 8 pouces et d'un cache-caméra intégré vous offrant une tranquillité d'esprit accrue, ce dernier venu dans la gamme Echo Show offre de surcroît un son limpide et puissant pour 169,99 $ CA.

« Nous adorons savoir comment les clients utilisent Alexa au cours de leur journée, que ce soit pour écouter de la musique, joindre leurs proches au moyen d'un appel par Drop In ou jouer à un jeu en famille, a déclaré Tom Taylor, Vice Président Sénior, Amazon Alexa. Nous espérons que ces nouveaux appareils Echo donneront aux clients de nouvelles façons d'accéder à Alexa, que ce soit grâce à Echo Studio, l'appareil Echo disposant de la meilleure qualité sonore, à Echo ou à Echo Dot réinventés, ou à de nouveaux designs comme Echo Show 8 ou Echo Flex ».

Les nouveaux venus dans la famille Echo : de nouvelles façons d'intégrer Alexa à votre journée

Le tout nouvel Echo : un design en tissu revisité et une qualité sonore améliorée, toujours pour 129,99 $ CA seulement

L'Echo de nouvelle génération comprend un design en tissu renouvelé et se décline en plusieurs couleurs adaptées à tous les styles, y compris bleu nuit, anthracite, gris chiné et gris clair. Echo dispose de la même architecture audio qu'Echo Plus, dont un haut-parleur de graves de 3 pouces et un volume de charge additionnel pour des basses plus puissantes et des fréquences moyennes et aiguës plus claires.

Echo Flex : un haut-parleur intelligent à brancher et équipé d'Alexa pour 34,99 $ CA

Echo Flex représente la façon la plus abordable d'intégrer Alexa à tout espace de votre logement. Il se branche directement sur une prise électrique standard, ce qui est parfait pour les endroits de votre maison où les cordons peuvent être problématiques, comme le couloir, le garage ou la salle de bains. Demandez simplement à Alexa de contrôler les appareils pour maison intelligente compatibles, de faire une annonce ou de vérifier le score de votre équipe sportive préférée, et les réponses seront énoncées dans le petit haut-parleur optimisé pour la voix d'Alexa. Echo Flex est également doté d'un port USB intégré pour que vous puissiez facilement charger votre téléphone ou ajouter un accessoire optionnel, comme une veilleuse intelligente de nuit ou un capteur de mouvement, tout en utilisant une seule prise.

Echo Dot avec horloge : maintenant doté d'un affichage DEL simple et lumineux pour 79,99 $ CA

L'Echo Dot avec horloge est inspiré de l'appareil Echo le plus vendu, et dispose en plus d'un affichage DEL simple et lumineux constituant l'ajout idéal à une table de chevet ou à un comptoir. L'affichage DEL s'ajuste automatiquement selon la luminosité de la pièce, pour que vous puissiez facilement lire l'heure ou la température extérieure, ou bien régler un réveil ou une minuterie de cuisine. De plus, vous pouvez tapoter le dessus de l'appareil pour activer la fonction de rappel de sonnerie du réveil.

Echo Show 8 : un écran HD polyvalent de 8 pouces, un son limpide et puissant et une caméra équipée d'un cache-caméra intégré pour 169,99 $ CA

Grâce à son affichage HD de 8 pouces au rendu net, à un son limpide et puissant et à un cache-caméra intégré, l'Echo Show 8 constitue notre écran intelligent le plus polyvalent jamais créé. Demandez simplement à Alexa de jouer vos épisodes favoris de La fabuleuse Mme Maisel ou de Carnival Row sur Prime Video. De plus, tenez-vous au courant de toutes les dernières actualités en utilisant la Skill Radio Canada ou joignez votre famille et vos amis à l'aide d'un appel vidéo ou de la messagerie.

Echo Studio : audio multidimensionnel, jumelage avec Fire TV pour lecture audio et centre de contrôle pour maison intelligente pour 259,99 $ CA seulement

Avec cinq haut-parleurs directionnels intégrés, l'Echo Studio a été spécialement conçu afin d'offrir un son de qualité qui soit aéré, clair et profond. Son haut-parleur de graves de 5,25 pouces et sa puissance crête de 330 W produisent des basses profondes et riches en utilisant le port de basses situé en bas de l'appareil pour maximiser le flux d'air et la sortie de basses du haut-parleur de graves. Echo Studio possède un haut-parleur d'aigus de 1 pouce ainsi que trois haut-parleurs médiaux de 2 pouces, pour des moyennes fréquences dynamiques et des hautes fréquences cristallines. En outre, Echo Studio analyse automatiquement l'acoustique de l'espace environnant et ajuste la lecture audio afin de produire un son optimal, peu importe où il se situe dans la pièce. Echo Studio est le premier haut-parleur intelligent à offrir une expérience audio multidimensionnel grâce à la technologie de pointe Dolby Atmos.

Un ou deux appareils Echo Studio peuvent être jumelés avec certains appareils Fire TV pour une lecture audio avec un son multicanal et une prise en charge Dolby Atmos, Dolby Audio 5.1 et audio stéréo. Echo Studio intègre également un pont pour maison intelligente Zigbee pouvant être utilisé pour commander les appareils compatibles, faisant de cet appareil l'ajout idéal pour votre séjour ou votre salon.

Nouvelles fonctionnalités Alexa

En plus d'une nouvelle gamme d'appareils Echo, Amazon a aujourd'hui annoncé le lancement de nouvelles fonctionnalités Alexa, pour faciliter encore davantage la vie de ses clients et leur donner un contrôle accru.



Alexa peut maintenant chuchoter au Canada

Ne réveillez plus votre époux ou votre partenaire lorsque vous demandez à Alexa d'annoncer la météo au petit matin, quand vous lui demandez l'heure lorsque vous rentrez tard ou quand vous souhaitez simplement arrêter votre réveil. Le mode chuchotement est une nouvelle fonctionnalité vous permettant de chuchoter vos questions à Alexa, et qui permet à cette dernière de vous répondre sur le même ton.

Alexa devient polyglotte

À partir du mois prochain, les clients pourront passer de l'anglais au français canadien lorsqu'ils parlent à Alexa. Si vous lui demandez la météo en anglais, Alexa répondra en anglais, et si quelqu'un d'autre chez vous parle français, Alexa comprendra et lui répondra en français. En plus de l'anglais et du français canadien, le mode multilingue prendra également en charge l'anglais et l'hindi en Inde ainsi que l'anglais et l'espagnol aux États-Unis, et de nouvelles combinaisons viendront s'ajouter au fil du temps.

Alexa peut fournir des explications sur ses réponses

Alexa disposera bientôt de deux nouvelles fonctionnalités vocales offrant aux clients davantage de transparence sur les réponses fournies. Si vous êtes curieux de savoir ce qu'Alexa a entendu lorsque vous lui avez demandé de vous lire l'actualité ou de jouer une chanson spécifique, vous pourrez lui dire « Alexa, dis-moi ce que tu as entendu » et elle prononcera votre commande vocale la plus récente. Vous pourrez également lui demander « Alexa, pourquoi tu as fait ça? » et Alexa vous fournira une courte explication relative à sa réponse à votre dernière commande vocale. Cette fonctionnalité sera disponible plus tard cette année.

Un meilleur contrôle pour les clients : suppression automatique des enregistrements vocaux

Alexa et les appareils Echo sont conçus avec plusieurs niveaux de protection de la vie privée. Plus tôt cette année, Amazon a ajouté la possibilité d'ordonner à Alexa « Alexa, supprime tout ce que j'ai dit aujourd'hui » et « Alexa, supprime ce que je viens de dire » pour faciliter la suppression des enregistrements de toutes les personnes ayant interagi avec l'appareil. Aujourd'hui, l'introduction de la fonction de suppression automatique va plus loin. Plus tard cette année, les clients seront en mesure d'activer la suppression automatique continue de leurs enregistrements vocaux et transcriptions textuelles datant de plus de trois ou 18 mois. Cette fonctionnalité sera disponible en plus de la possibilité déjà existante de consulter et de supprimer des commandes de façon individuelle ou groupée.

Disponibilité

Les nouveaux appareils Echo sont disponibles en précommande dès aujourd'hui à https://www.amazon.ca/morealexa et seront expédiés plus tard dans l'année.

Les nouveaux appareils présentés aujourd'hui rejoignent Echo Dot, Echo Plus, Echo Show, Echo Show 5 et les accessoires Echo pour créer la famille d'appareils Echo.

